Antonella Clerici fuori dai palinsesti RAI

Antonella Clerici è fuori dai palinsesti RAI. La conduttrice va in panchina per dissapori con la direttrice di rete Teresa De Santis: a quanto pare è bastato questo nella nuova RAI sovranista a costarle il posto:

I corridoi della Rai sono sempre molto loquaci e dicono che la direttrice di Rai1 Teresa De Santis non ami Antonella Clerici. Così ogni proposta della conduttrice sarebbe stata respinta. Niente Sanremo Young — ascolti non brillantissimi, scelta legittima — ma muro su qualsiasi tipo di proposta con format sia di Endemol sia di Magnolia. Alla conduttrice non può certo piacere l’idea di fare da tappabuchi, essere utilizzata a gettone, in serate spot, come è stato pochi giorni fa per La traviata di Zeffirelli su Rai1: il ruolo di ultima ruota del carro non lo vuole interpretare, quindi senza un progetto complessivo niente da fare.