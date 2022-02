Antonella Clerici difende Emma dal bodyshaming sulle calze a rete: “Ma siamo impazziti?” | VIDEO

Nel corso di “È sempre Mezzogiorno” Antonella Clerici ha speso alcune parole per difendere Emma Marrone, vittima di bodyshaming per il suo outfit a Sanremo

Antonella Clerici si prende un paio di minuti nel corso di “È sempre Mezzogiorno” per commentare le accuse rivolte a Emma Marrone che avrebbe indossato le calze a rete al Festival di Sanremo “avendo una gamba importante”. “Mi aveva colpito molto la storia del bodyshaming a Emma – ha detto la conduttrice – perché le è stato detto durante il Festival di Sanremo ‘Se hai una gamba importante non devi mettere le calze a rete’. Ma siamo impazziti? Anzi, proprio perché hai belle gambe devi mettere le calze a rete. A parte che era elegantissima, la più elegante del Festival”.

Antonella Clerici difende Emma dal bodyshaming

Poi Clerici ha rivolto un messaggio alle ragazze in ascolto: “Devo dire poi che è un brutto messaggio per le ragazze, che già troppo spesso si sentono molto inadeguate. Ricordatevi, è l’unicità che fa la differenza, non il conformarsi a quello che fanno tutti. Bisogna essere diversi. Io lo dico sempre, ho costruito il mio successo proprio dalle mie imperfezioni, e questa è stata forse la mia forza. Quindi mi raccomando siate uniche e voletevi bene per quello che siete, senza troppe storie inutili Tanto tutti scriveranno sempre qualcosa, non si può piacere a tutti, che c’è la vuole cruda, chi cotta, chi in un modo chi in un altro. Fregatevene”.

Il caso della “gamba importante” e la risposta di Emma

“Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete”, sono le parole esatte che il giornalista Davide Maggio ha rivolto a Emma criticando il look scelto dalla cantante per salire sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo, un abito di pizzo nero con un paio di collant. “Buongiorno a tutti dal Medioevo – ha risposto l’artista – il body shaming con il linguaggio politically correct, non so se è più imbarazzate o noioso”.

Davide Maggio dovrebbe iniziare a tacere visto lo schifo che gli esce dalla bocca. pic.twitter.com/4QjI9ifzY6 — 𝒱𝒶𝓁𝑒 𝒱𝒶𝓁𝑒𝓃𝓉𝒾𝓃𝒶 𝒱𝒶𝓁𝑒𝓇𝒾𝒶🦩 (@iosonoestanca) February 8, 2022



Emma ha poi voluto rivolgere un messaggio alle donne invitandole ad ignorare opinioni simili: “Ma non commentiamo questo. Mi rivolgo soprattutto alle ragazze, a quelle giovanissime: evitate di ascoltare o leggere commenti del genere. Il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto dovete vestirvi come vi pare, sia che abbiate gambe importanti o meno. Anzi, con le calze a rete abbinate anche una minigonna e mostratele queste gambe importanti. E questo mi fa rendere conto che la mia canzone, oltre a essere bellissima, a quanto pare era necessaria a Sanremo perché è ancora necessario parlare di femminismo e di donne e del rispetto delle donne”.