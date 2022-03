Anna Borsa, la ragazza uccisa con un colpo di pistola nel salone di bellezza in cui lavorava

Una giovane parrucchiera di 30 anni, Anna Borsa, è stata uccisa da un uomo con un colpo di pistola: i carabinieri sono sulle tracce del suo ex fidanzato, che non aveva accettato la fine del rapporto

È stata uccisa con un colpo di pistola alla testa, a bruciapelo, davanti ai suoi clienti, mentre lavorava nel suo salone da parrucchiera . Anna Borsa aveva 30 anni, e secondo fonti investigative a fare fuoco sarebbe stato il suo ex fidanzato. Tutto è avvenuto questa mattina a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Nei concitati momenti è stato ferito anche un altro uomo, poi soccorso e portato in ospedale: si tratterebbe del suo attuale compagno. Sembra delinearsi lo scenario di un femminicidio con tutte le caratteristiche del caso: la relazione finita, l’impossibilità di riconoscere l’autonomia del partner, il senso di possesso, l’epilogo tragico.

Anna Borsa, la giovane parrucchiera uccisa a colpi di pistola nel salone di bellezza in cui lavorava

Dopo aver commesso l’omicidio, il responsabile ha fatto perdere le sue tracce. L’uomo è stato rintracciato nel primo pomeriggio in un’area di servizio sull’autostrada A2 del Mediterraneo. All’Ansa alcuni amici hanno raccontato che questa mattina “Anna aveva paura, era pensierosa” e aveva detto che “voleva andare via da Salerno”. Probabile che a preoccuparla fossero anche i messaggi insultanti anonimi che comparivano come commenti ad alcune sue fotografie su Facebook. “Anna Borsa fai schifo, dove sei andata con quel tossico”. E ancora: “Non ho lasciato il meglio, diglielo a quel pezzo di mer..”. Si era lasciata dopo circa otto mesi con il suo ex fidanzato, ma lui continuava a farsi vedere intorno al salone di bellezza in cui lei lavorava. Non sono stati segnalati altri episodi di violenza precedenti all’agguato di questa mattina.

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha scritto un messaggio di cordoglio su Facebook: “Profondo dolore per il terribile omicidio di Anna Borsa avvenuto a Pontecagnano Faiano. La giovane donna è stata uccisa dall’ex fidanzato mentre era al lavoro in un salone di bellezza. L’ennesima vittima di una violenza sconcertante ed ancora più inaccettabile. Siamo vicini alla famiglia ed agli amici di Anna ed a tutta la comunità di Pontecagnano Faiano. Ribadiamo l’impegno della Regione Campania contro la violenza sulle donne e di genere. Chiunque si senta in pericolo o sotto minaccia non esiti un attimo a denunciare ed a rivolgersi alla rete antiviolenza. Troverà protezione, solidarietà ed aiuto”.