La visita di Angelina Jolie a Leopoli interrotta dalle sirene antiaeree | VIDEO

L’attrice è arrivata in Ucraina qualche giorno fa per supportare il popolo in guerra

La sua storia è fatta di successi cinematografici e di beneficenza. Angelina Jolie ha deciso di portare avanti questa sua missione anche nei confronti del popolo ucraino schiacciato da questa guerra iniziata all’alba del 24 febbraio scorso, quando le truppe russe hanno varcato i confini e hanno dato il via libera all’invasione e al conflitto. Nei giorni scorsi l’attrice è arrivata a Leopoli per portare il suo sostegno e i suoi aiuti ai bambini e agli sfollati di quella città nella zona Est del Paese. E proprio mentre si trovava lì è stata costretta a mettersi al riparo dopo il suono delle sirene antiaeree.

Angelina Jolie in Lviv forced to run for cover due to missile threat. pic.twitter.com/AL4cRNQFH7 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) April 30, 2022

Angelina Jolie costretta a fuggire dopo sirene antiaeree a Leopoli

Quel suono sordo delle sirene che avvisano un imminente attacco missilistico sulla città sono diventate il sottofondo di questa guerra in Ucraina. E Angelina Jolie ha percepito sulla sua pelle quel che accade ogni giorno, da quel 24 febbraio. Le telecamere hanno immortalato la sua uscita da un palazzo in cui si trovava. C’è chi chiede di abbassare la telecamera e chi le chiede se ha paura, l’attrice risponde con fermezza: “Assolutamente no”.

Ma questo non fermerà il suo viaggio (iniziato con il suo arrivo a Leopoli dello scorso 30 aprile) e il suo obiettivo: quello di portare sostegno al popolo ucraino. In particolare a tutti quei bambini che sono costretti a vivere nascosti, in bunker e rifugi di fortuna. Ma anche a tutti quelli che – purtroppo – hanno visto i propri genitori e i propri familiari morire sotto il peso delle bombe che da oltre due mesi cadono su tutte le città dell’Ucraina. Angelina Jolie, quindi, andrà avanti nel suo intento e nel suo ruolo di rappresentante per l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).