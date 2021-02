La faccia che fa Angela Merkel quando si accorge che non ha la mascherina | VIDEO

Angela Merkel una di noi! Quante volte vi è capitato di risalire in fretta le scale dopo essere usciti di casa perché vi siete resi conto di aver dimenticato la mascherina? La cancelliera tedesca si è trovata nella stessa situazione quando, qualche giorno fa, è tornata a sedere al proprio posto nell’aula del parlamento tedesco dopo aver spiegato la decisione di estendere il lockdown in Germania. In questo video si può apprezzare ogni espressione del viso della Merkel che si sta per sedere quando si accorge della dimenticanza e con estrema leggiadria torna indietro, prende la mascherina e la indossa:

Very few people know that for a long 10 seconds Europe was on the verge of collapsing pic.twitter.com/P7DgZlYedP — Karol Gotfryd, certified contrarian indicator (@GotfrydKarol) February 15, 2021

La scenetta ha suscitato solidarietà sui social: c’è chi dice “Quando la mia bambina mi chiede chi avrei voluto essere da grande rispondo sempre: la Merkel!! E non solo per tutto ciò che si può immaginare” e chi invece si immedesima: “Angela Merkel il mio mood costante durante quest’anno di pandemia”. Ovviamente qualcuno invece trova che il filmato, diventato virale, non abbia molto senso: “Sì ok la Merkel dimentica la mascherina se ne accorge e la riprende…e quindi? C’è da rimanerne attoniti tanto da far circolare il video con commenti estasiati? Io vabbè boh Faccina che alza gli occhi verso il cielo”