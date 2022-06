L’appello dei genitori di Angela Celentano: “La nostra speranza è che sia lei stessa a cercare noi” | VIDEO

Il 10 agosto 1996 Angela Celentano si trovava sul Monte Faito, nel Napoletano, per una gita di famiglia insieme ai genitori e alle sorelle Rossana e Naomi: aveva tre anni all’epoca, e sparì nel nulla. Per quattro giorni e quattro notti la zona venne passata al setaccio, con l’impiego di tutti i mezzi allora disponibili.

Oggi, a distanza di 26 anni, i suoi genitori rivolgono un nuovo appello nella speranza di riabbracciarla, attraverso il programma Chi l’ha visto: “Pensiamo che sia stata rapita per una adozione illegale. Potrebbe trovarsi ovunque. Un suo segno particolare è una macchia di caffè sul dorso, lato destro. Dopo quasi 26 anni la nostra speranza è che sia Angela stessa a cercare noi. Chiunque abbia informazioni utili o si riconosce in questa storia è pregato di contattarci”, dicono alle telecamere mamma Maria e papà Catello.

