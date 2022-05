Andy Fletcher: addio allo storico tastierista dei Depeche Mode

Andy Fletcher, tastierista dei Depeche Mode è morto, all’età di 61 anni. A darne l’annuncio, sui social, è stata proprio la sua band.

Andy Fletcher: è morto lo storico tastierista dei Depeche Mode

“Siamo scioccati e sopraffatti dalla tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro della famiglia e compagno di band Andy ‘Fletch’ Fletcher – si legge nel messaggio -. Fletch aveva davvero un cuore d’oro e c’era sempre quando avevi bisogno di sostegno, di una conversazione vivace, di una buona risata o di una pinta fredda. I nostri cuori sono con la sua famiglia. Vi chiediamo di tenerlo nei vostri pensieri e di rispettare la privacy in questo momento difficile”.

Secondo la rivista Rolling Stone Andy Fletcher è morto per cause naturali.

Chi era Andy Fletcher

Andrew Fletcher è nato a Nottingham l’8 luglio 1961, ma ben presto, aveva due anni, si trasferisce con la famiglia a Basildon. Fonda i Depeche Mode insieme al tastierista Vince Clarke (inizialmente leader e mente del gruppo) suonando il basso, ma passa presto alle tastiere e ai sintetizzatori, senza mai abbandonare completamente il primo strumento. Poco tempo dopo la fondazione dei Depeche si uniscono alla band Martin Gore Dave Gahan, attuali membri della band.

Sin dall’album ‘Speak and Spell’ (1981), Andrew si è spesso occupato della parte manageriale della band,ed è stato il collante dei Depeche Mode, tenendo unita la band nonostante i periodi cupi che hanno attraversato la band negli anni dei successi di ‘Violator’ (1990) e ‘Songs of Faith and Devotion’ (1993) quando il cantante Dave Gahan tenta il suicidio a causa dell’abuso di droghe e Alan Wilder, altro membro della band, lascia il gruppo a causa della situazione e delle tensioni con Gore e Fletcher. Nel corso degli anni Fletcher ha avuto anche una carriera in ‘solitaria’ come dj. Sposato con la fidanzata di una vita, Gráinne Mullan, Fletcher lascia due figli, Meghan e Joe.

Immagine di copertina: Foto IPP/imagoStock/Manngold Oberhausen 05/12/2013