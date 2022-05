Il corpo di un uomo di 60 anni, Andrea Fanelli, è stato trovato nella sua abitazione di Fino Mornasco (Como) circa sette mesi dopo il decesso, avvenuto per cause ancora sconosciute. L’uomo abitava in una mansarda di una palazzina in via Valtellina, mentre – come riferisce Il Giorno – la madre anziana e con seri problemi di salute viveva al piano inferiore. Quest’ultima era però convinta che il figlio fosse andato via di casa e fosse entrato in una comunità, visti i suoi precedenti problemi con la droga. Per questo motivo, oltre al fatto che la sua salute non glielo consentisse, non è mai salita a controllare la mansarda. A dare l’allarme è stato il figlio dell’uomo, residente a Milano, preoccupato per non aver ricevuto più sue notizie per molto tempo.

L’uomo mummificato in casa e la madre che vive nello stesso palazzo non se ne accorge per mesi

I familiari di Fanelli avevano smesso di cercarlo con insistenza da quando lui stesso aveva detto di volersi ricoverare in una comunità. Tutti erano convinti fosse in cura. Il giovane è quindi andato a trovarlo nell’abitazione di via Valtellina, trovando al piano inferiore la nonna, ignara di quanto fosse accaduto. La porta della mansarda era chiusa a chiave, e i carabinieri hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno forzato la serratura per poter entrare. Il corpo del 60enne è stato trovato sul letto, in stato avanzato di decomposizione. Sarà adesso l’autopsia, disposta dal magistrato di turno della Procura di Como, a cercare di fornire ulteriore dettagli a una vicenda di enorme solitudine.

