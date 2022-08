La risposta (che non fa una piega) di Crisanti a Salvini che lo aveva criticato per la candidatura | VIDEO

Salvini con un tweet allusivo ha criticato la candidatura di Crisanti con il PD, ma quest’ultimo non ha perso l’occasione per replicare

In queste ore c’è stato uno scambio di opinioni tra Andrea Crisanti, microbiologo e professore universitario candidato nelle liste del Partito Democratico, e Matteo Salvini. Crisanti si era già scontrato con altri esponenti della Lega, in particolare Luca Zaia, presidente della Regione Veneto dal 2010. Crisanti aveva criticato, all’inizio della pandemia, la politica sanitaria messa in atto dalla regione Veneto.

Dopo l’annuncio della candidatura di Crisanti con il PD, Salvini ha commentato con un tweet allusivo la decisione di Crisanti. Nel tweet, Salvini sottolinea il termine “credo”, scelto come slogan per la campagna elettorale. La risposta di Enrico Letta è arrivata poco dopo, con un tweet in cui scrive che per fortuna, l’Italia non è stata governata da Salvini durante la pandemia.

Il tele-virologo #Crisanti candidato col PD. #Credo che ora si capiscano tante cose. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 16, 2022

La risposta di Andrea Crisanti

Andrea Crisanti ha avuto modo di replicare al tweet allusivo di Salvini su La7, essendo ospite della trasmissione Coffee Break. «Mi rivolgo agli elettori di Salvini e voglio dirgli che gli errori che ha fatto, le valutazioni, in politica estera, in sanità, in economia, sono la garanzia degli errori che potrà fare se avrà la possibilità di governare» ha detto Crisanti.

Crisanti si difende anche dalle accuse di aver sfruttato la visibilità guadagnata durante la pandemia per entrare in politica che potrebbero essergli rivolte: «Io non ho sfruttato assolutamente nulla, ho preso sempre posizioni che in qualche modo riflettevano la mia personale convinzione, mi sono trovato sia in contrasto con la destra che con la sinistra. Il mio unico punto di riferimento è la mia integrità professionale» ha dichiarato lo scienziato all’Adnkronos Salute. Il tweet di Salvini potrebbe infatti alludere alle controversie sorte in passato tra Andrea Crisanti e Luca Zaia che riguardavano proprio la gestione dell’emergenza Covid e in particolare le decisioni prese in questo ambito dal governatore della regione Veneto.