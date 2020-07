Lorenzo Di Cicco sul Messaggero di oggi racconta dell’esposto contro il presidente della commissione Commercio al Campidoglio e consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle Andrea Coia presentato da un’associazione di commercianti alla commissione Trasparenza. Secondo Aiarap per l’appalto di 18 milioni di euro alla società in cui lavora Coia potrebbe profilarsi un conflitto di interessi:

La Commissione si dovrebbe riunire la prossima settimana per analizzare il caso. Coia si dice tranquillo. E rigetta le accuse: «Lavoro per un’azienda che ha 10mila dipendenti e una società del gruppo ha contratti con il Comune. Peraltro sono solo un quadro, non un dirigente. Non ho mai fatto azioni mirate a favorire la società, solo azioni necessarie all’amministrazione, non vedo alcuna incompatibilità».