Andrea Cisternino, l’italiano rimasto isolato senza né acqua né cibo nei territori ucraini occupati dai russi

Il 63enne, ex fotografo, vive da anni ad alcuni chilometri da Kyiv dove aveva aperto un rifugio per animali. La moglie è riuscita a fuggire, ma lui è rimasto lì con per non abbandonarli

Faceva il fotografo di moda, prima di decidere di dedicare la sua intera vita agli animali. Lo ha fatto aprendo un grande rifugio a pochi chilometri da Kyiv. Poi la guerra, le esplosioni e quei territori che sono stati occupati dai militari russi che stazionano alle porte della capitale. E da alcuni giorni non si sa più nulla di Andrea Cisternino, il 63enne italiano – nato a Milano – che ha deciso di rimanere al fianco di quegli animali allevati, curati e amati.

Andrea Cisternino, l’italiano rimasto isolato nei territori occupati dai russi

Contattata dall’Agenzia Ansa, la moglie di Andrea Cisternino – Vlada Shalutko – ha spiegato che lei è riuscita a fuggire e mettersi in salvo. Suo marito, invece, ha deciso di rimanere lì, in quel rifugio per non lasciare soli quegli animali per cui avrebbe dato la vita. E la sta dando. Ma da tre giorni le comunicazioni si sono interrotte. La donna ha raccontato di come l’uomo non risponda più alle telefonate e ai messaggi. E la situazione potrebbe essere molto grave.

“Mio marito aveva fatto delle scorte prima dell’inizio della guerra, ma ora sono finite. E ci sono da sfamare quattrocento tra cani, gatti, pecore, cavalli, mucche e altri animali”.

Tutti esseri viventi per cui Andrea Cisternino avrebbe dato la vita. Nell’ultima telefonata con la moglie, il 63enne milanese le aveva raccontato lo stato della situazione: quel rifugio si trova a pochi chilometri di Kyiv e fa parte di quei territori attorno alla capitale ucraina occupati dai militari russi inviati dal Cremlino. Le scorte di acqua e cibo erano esigue anche tre giorni fa, e oggi la situazione potrebbe essere ancor più grave. La donna, purtroppo, è quasi rassegnata al destino del marito:

“Mi ha chiamato tre giorni fa per dirmi che era vivo. Poi più niente. Forse non mi chiama per non farmi preoccupare. Forse sono tutti morti”.

