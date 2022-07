“Non si pretenderà mica che la Chiesa approvi l’aborto? E non si può neanche pretendere che una corte come la Corte Suprema americana si esprima diversamente, fa il suo lavoro e va presa per quello che è: a volte piace, a volte non piace. Io ho il culto della libertà, ma sono a favore della vita”: Andrea Bocelli si esprime così sul tema dell’aborto in un’intervista al Corriere della Sera. “A mia madre quando era incinta di me fu consigliato di abortire – spiega il cantante – i medici videro dei problemi durante la gravidanza e fu così consigliata. Il resto delle considerazioni, le lascio al lettore”.

“Ho il culto della libertà, ma sono a favore della vita”: cosa pensa Bocelli dell’aborto

A specifica domanda su possibili divergenze di vedute con la Chiesa, Bocelli ha risposto: “È fatta di uomini e gli uomini sono fallibili, ma anziché criticare mi preoccupo di vedere che cosa posso fare io di costruttivo per la Chiesa. Invece noto un accanimento oserei dire brutale. Si parla dei preti pedofili, ma non si parla dei sacerdoti nelle missioni, delle persone che danno la vita nei luoghi poveri o pericolosi. Bisognerebbe prendere esempio dal calcio: lì si parla sempre dei più bravi”. Nomina spesso Dio nell’intervista, spiega che la sua fede diventa di anno in anno più forte: “Se uno si avventura in questo cammino, diventa un’esigenza quotidiana. Io sono molto razionale e scettico di natura. Proprio per questo ho Fede. La favola dell’ateo non mi convince, non ho mai potuto pensare di essere figlio del caso”.

Le prossime esibizioni

Dopo un tour internazionale durato quasi l’intero mese di giugno, Bocelli tornerà ad esibirsi in Italia il prossimo 7 luglio al festival “Parma Cittàdella Musica” al Parco Ducale, dove inaugurerà una serata alla quale parteciperanno anche Zucchero, Pinguini Tattici Nucleari, Fabri Fibra, Irama e Sting.