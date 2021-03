La baby gang che assalta l’ambulanza dopo l’intervento COVID

Un’ambulanza in centro a Napoli è stata letteralmente assaltata da una banda di ragazzini senza mascherina: si sono appesi al tetto del mezzo e hanno preso a pugni lo specchietto retrovisore

L’episodio viene denunciato dalla pagina Facebook Nessuno tocchi Ippocrate

La postazione 118 dell’Annunziata intorno a mezzanotte viene allertata nel centro storico di Napoli (Vico figurelle a Montecalvario) per “riferita dispnea in COVID positivo”. Giunti sul posto l’equipaggio si accorge che il paziente, che saturava discretamente, aveva chiamato l’ambulanza solo e soltanto per avere una bombola di ossigeno, e a quanto riferito dai parenti, avrebbero continuato a chiamare il 118 finquando non gli avrebbero mandato una ambulanza con l’ossigeno.

Esterefatti dalla “NON” richiesta di soccorso l’equipaggio scende dalla abitazione e trova un gruppo di ragazzini senza mascherina che in barba alle norme anti-covid sostavano poco distanti. Alla partenza del mezzo di soccorso uno di loro,senza alcun apparente motivo, sferra un pugno allo specchietto retrovisore e un altro si appende letteralmente al tetto dell’ambulanza!