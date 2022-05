Durante una cerimonia pubblica a Varsavia, l’ambasciatore russo in Polonia Sergey Andreev è stato cosparso di vernice rossa da alcuni manifestanti che hanno preso di mira lui e la sua scorta per la guerra in Ucraina. Al grido di “fascista” e brandendo bandiere giallo-azzurre, alcune persone hanno interrotto il suo cammino verso il cimitero cittadino: si stava recando lì per deporre dei fiori sulle tombe dei soldati dell’Armata Rossa morti nel paese nel corso della Seconda guerra mondiale. Si tratta di una cerimonia che si tiene ogni anno in questo giorno, 9 maggio, in Russia come in molti altri paesi dell’Europa dell’Est, visto che in questa data si celebra il Giorno della Vittoria, in cui si ricorda la sconfitta dei nazisti del 1945.

POLAND: The Russian ambassador to Poland was attacked with red paint whilst at a ceremony honouring Soviet soldiers killed during WW2. pic.twitter.com/pgCje8NZmi — Conflict News (@Conflicts) May 9, 2022