Amadeus da Mattarella! Sanremo in crisi (come il governo)

C’è la crisi di Sanremo e non ho niente da mettermi! Mentre le consultazioni al Quirinale entrano nel vivo con l’atteso arrivo di Matteo Renzi che rivelerà finalmente cosa vuol fare un’altra terribile notizia (si fa molto per dire) affligge il Paese. Sanremo quest’anno non avrà il pubblico. E fin lì uno dice “vabbè alla fine con tutto quello che ci circonda perché non evocare il Gran Capo Estiqaatsi?”. Poi però succede che trapelano dei rumors secondo i quali Amadeus e Fiorello farebbero capire che senza pubblico loro sul palco dell’Ariston quest’anno non ci salgono. E, vuoi per distrarsi un po’, vuoi perché ormai è tutto un circo, sui social la crisi di governo e quella di Sanremo diventano una cosa sola. E Amadeus diventa immediatamente protagonista della Maratona Mentana (magari Enrico un pensierino ce l’ha fatto sul serio):

Inevitabile che Amadè prendesse la decisione di “salire al Colle”… #Sanremo2021 pic.twitter.com/6yStneU9Kf — Zizì (@tw_fyvry) January 28, 2021

Oppure il conduttore di Sanremo sale anche lui al Quirinale, tanto Mattarella in questi giorni non ha tanto da fare:

Domani Amadeus convocato per le consultazioni: pronti all’Amadeus Bis con una nuova maggioranza, si cercano i responsabili che sostituiscano Franceschini pronto a votare No.#Sanremo2021 — Lorenzo (@Allampino) January 28, 2021

Una categoria molto nutrita è quella degli sconsolati, che piangono già il Festival perduto:

Non mancano neanche i complottisti, pronti a prevedere una zona bianca in extremis per la Liguria pur di salvare Amadeus e Sanremo:

Faccio una previsione: fra un paio di settimane inizierà a spuntare la #zonabianca per qualche Regione. Compresa la Liguria. #Sanremo2021 — Me Perpleemi (@Me_itswd) January 28, 2021

Che dire poi di quelli “mi si nota di più se dico il contrario?” che pensano che il Festival sarebbe addirittura migliore:

forse senza pubblico potremmo avereyla prima vera edizione decente di #Sanremo2021

personalmente posso fare a meno di quattro morti che non si alzano manco a pagarli e ridono solo alle battute contro i loro avversari politici — 𝙨𝙞𝙢𝙗𝙖 ¥•¥ 💜 (@simbaissad) January 28, 2021

C’è infine chi propone la mozione Propaganda Live; un bel po’ di cartonati e passa la paura:

Non capisco Amadeus, gli sarebbe bastato guardare una puntata di @welikeduel per capire come gestire il pubblico in sala con stile. In caso di sue dimissioni si aprano le #consultazioni per dare a @zdizoro la conduzione di #Sanremo2021 — Federico Clò (@CloFede) January 28, 2021

Senza voler entrare nel merito della questione pubblico sì pubblico no, ci permettiamo una battuta. Forse se Renzi avesse intuito la ribalta che gli avrebbe dato un gossip come quello di Amadeus che rinuncia al Festival avrebbe cercato di fare il conduttore. E avremmo una crisi di meno.

Foto di copertina: credits Alberto Facco via Twitter