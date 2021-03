Qual è il compenso di Amadeus per Sanremo 2021? Come ogni anno partono le polemiche sui cachet di conduttori e ospiti. In particolare in questi giorni sui social si favoleggia di cifre assolutamente inventate

Qual è il compenso di Amadeus per Sanremo 2021? Come ogni anno partono le polemiche sui cachet di conduttori e ospiti. In particolare in questi giorni sui social si favoleggia di cifre assolutamente inventate.

Il compenso di Amadeus per Sanremo e la bufala dei 700mila euro

“Boicottiamo Sanremo! È davvero immorale fare il festival quest’anno. Questi soldi bisognerebbe usarli per aiutare la gente che non dorme sogni tranquilli perché ha perso o teme di perdere l’attività di una vita , gente che non sa come andare avanti perché non ha il privilegio dello stipendio ma nonostante tutto ha pagato e paga le tasse ! Pagare il canone per regalare soldi ad Amadeus anche quest’anno mi pare davvero assurdo!”, scrive qualcuno pubblicando una foto molto popolare:

Magari sono le stesse persone che fino a pochi settimane fa, quando si parlava di rimandare il festival a causa dell’emergenza COVID facevano presente che la macchina dell’Ariston crea lavoro e dà da mangiare a tanti lavoratori dello spettacolo. Ma davvero Amadeus percepisce 700 mila euro per condurre il Festival? No. Le cifre del cachet per il conduttore sono diverse, e si allineano con quelle dello scorso anno. Parliamo di 500-600mila euro per tutte e cinque le serate, oltre che per il lavoro a monte per la selezione dei Big in gara. Inoltre c’è da ricordare che queste polemiche c’erano anche quando qualche anno fa conduceva Carlo Conti che aveva un cachet molto più alto. Ma il punto fondamentale della questione è che Sanremo da sempre è uno dei momenti televisivi più remunerativi dell’anno per la Rai. L’anno scorso Antonio Marano, presidente di Rai pubblicità spiegava a bocce ferme che il festival di Sanremo 2020 aveva fatto incassare alla Rai 37 milioni di euro contro i 31 dell’anno precedente con gli stessi costi. La differenza tra quando prende Amadeus e quanto fa guadagnare è evidente. Anche mettendo nel conto i compensi degli altri personaggi del festival: il calciatore Zlatan Ibrahimovic percepirebbe 50mila euro a serata, per un totale di 250mila euro. Lo stesso cachet sarebbe riconosciuto a Fiorello, mentre a Elodie, che parteciperà ad una sola serata, andrebbero 25mila euro.