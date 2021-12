Altri guai per Puzzer: arrivato il “foglio di via” anche da Pordenone

Se continua così rischia di diventare apolide, per evidenti manifestazioni di (de)merito. Questa mattina a Pordenone, alcuni no vax si erano dati appuntamento fuori dall’ospedale della città friulana come segno di solidarietà nei confronti dei medici sospesi perché non vaccinati. L’obiettivo – come evidenziato da alcune chat in cui si parlava dell’organizzazione di questa protesta – era quello di occupare le stanze della direzione del nosocomio civile della città. Ma le forze dell’ordine sono intervenute prima che tutto ciò accadesse, prevenendo ogni tentativo. E ad arringare la folla c’era anche un volto noto: Stefano Puzzer. E da lì è nato l’ennesimo guaio per l’ex portuale di Trieste.

Puzzer ha ricevuto un foglio di via per tre anni anche da Pordenone

Oramai l’ex leader delle proteste dei portuali di Trieste è un grande classico delle manifestazioni contro il Green Pass e il suo nome e il suo volto sono ben noti anche alle forze dell’ordine. Perché se il tentativo di occupare la direzione dell’Ospedale civile di Pordenone è miseramente fallito, il “comizio” no vax di Puzzer e la sua arringa alla folla non è sfuggito alla Polizia che presidiava la zona dopo aver saputo dell’idea di far accesso nelle stanze del nosocomio. L’ex portuale, infatti, è arrivato sul posto quando – ormai – la protesta era agli sgoccioli (anche a causa dell’intervento preventivo delle forze dell’ordine).

Visti i precedenti, però, questo è bastato per condurlo in Questura e destinarlo a un destino che ha già conosciuto qualche settimana fa, a Roma quando aveva provato a “occupare” Piazza del Popolo con un banchetto: la Questura friulana, infatti, ha deciso di emettere nei suoi confronti un foglio di via della durata di tre anni. Insomma, Puzzer è bandito dalla città di Pordenone fino al dicembre del 2024. Tutta colpa dei suoi “precedenti” e di quella (l’ennesima) manifestazione non autorizzata davanti all’Ospedale civile)