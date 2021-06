L’Allianz Arena arcobaleno per protesta contro l’Ungheria di Orban?

Mercoledì prossimo si giocherà Germania-Ungheria: ma la partita degli Europei 2021 potrebbe diventare il teatro di una scenografica protesta contro Orban. Con uno stadio intero tutto arcobaleno, l’Allianz Arena

Il match di mercoledì si giocherà a Monaco di Baviera. E la città vuole mandare un messaggio a Orban, che proprio pochi giorni fa ha approvato una legge che pone il divieto di affrontare temi legati all’omosessualità (e non solo) davanti ai minorenni. E per protesta contro la norma omofoba è stato chiesto all’UEFA che lo stadio si tinga di arcobaleno, che l’Allianz Arena che ospiterà la partita diventi un enorme simbolo di inclusione e di assoluto ripudio di ogni manifestazione omobofica. Il sindaco socialdemocratico di Monaco, Dieter Reiter, ha affermato che “il Land della Baviera ha quali valori la diversità, la tolleranza, l’integrazione nello sport e in tutti gli ambiti della società. L’illuminazione dello stadio rappresenterebbe un segno visibile di solidarietà nei confronti della comunità Lgbt in Ungheria”.

A sostegno della richiesta è stata anche lanciata una petizione su Change.org che ha raccolto quasi 100mila firme. Ora l’UEFA dovrà decidere se acconsentire o meno. Ma forse è possibile fare un pronostico di come andrà. Oltre ad aver approvato la manifestazione contro il razzismo dei calciatori che si sono inginocchiati infatti la Uefa non prenderà nessun provvedimento nei confronti del portiere della Germania Manuel Neuer e della Federcalcio tedesca per la fascia arcobaleno pro diritti Lgbt indossata dal numero uno tedesco nelle gare di Euro 2020 contro Francia e Portogallo. La Uefa, che aveva aperto una indagine, ha fatto sapere che la fascia arcobaleno è considerata un simbolo della squadra per la diversità e quindi l’iniziativa è per una “buona causa”.

UEFA have today shared with the DFB that they have stopped the review of the rainbow captain’s armband worn by @Manuel_Neuer.

In a letter, the armband has been assessed as a team symbol for diversity and thus for a ‘good cause.’ #EURO2020 #GER pic.twitter.com/HFiAAQ6F5D

— Germany (@DFB_Team_EN) June 20, 2021