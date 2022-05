L’ha colpita più volte con un coltello, prima all’addome e poi al torace. Fendenti scagliati con violenza e che hanno ucciso Alice Scagni, 34enne sorella dell’uomo che ora è in stato di fermo con l’accusa di omicidio. Un ennesimo femminicidio avvenuto nella serata di domenica 1° maggio nel quartiere di “Quinto”, nel levante di Genova. Alla scena avrebbe assistito anche il marito della vittima e il suo racconto è stato fondamentale per individuare il 42enne che – secondo quanto trapela – non era nuovo a liti dialettiche contro la sorella. Ma ieri sera quella violenza è diventata fisica, deflagrando in un’aggressione che ha provocato la morte della donna.

Alice Scagni, la donna uccisa a coltellate in strada a Genova: fermato il fratello

Secondo le prime ricostruzioni, Alice Scagni era scesa in strada – in via Fabrizi – per fare una passeggiata con il suo cane. E lì si è trovata di fronte quel fratello con cui già in passato aveva avuto diversi scontri. Non si conoscono i motivi delle continue discussioni, ma – a quanto pare – l’uomo non aveva buoni rapporti con nessuno dei suoi familiari. E quella lite, domenica sera, si è trasformata in tragedia. Prima alcune coltellate all’addome, poi altre al torace. I vicini e il marito della donna hanno assistito inermi alla scena e non hanno potuto far altro che chiamare i soccorsi. Ma all’arrivo del 118, per la 34enne non c’era più niente da fare.

Il marito della donna, aveva assistito alla scena dalla finestra della loro abitazione. Il tutto si è consumato nel giro di pochi istanti e l’uomo non ha potuto far nulla per fermare la follia omicida del fratello di sua moglie. Ma proprio grazie alla sua testimonianza e a quella dei vicini – anche loro affacciati alla finestra dopo aver udito le grida in strada – è stato possibile individuare immediatamente l’uomo accusato di quell’aggressione: il fratello della vittima. Dopo l’accoltellamento, infatti, il 42enne non si è allontanato dalla zona ed è stato fermato. Dopo un primo interrogatorio, però, ancora non ha confessato.