La supercazzola di Orsini che parla su La7 mentre strilla sulla censura: “Sono una falla nel sistema” | VIDEO

Ogni settimana, ogni domenica, ha il suo spazio (una abbondante mezz’ora) a “Non è L’Arena”. Una trentina di minuti in cui è libero di dire ciò che vuole e ciò che pensa, in prima serata. In una delle trasmissioni di maggiore successo su La7. Eppure Alessandro Orsini continua a dire che in Italia non c’è libertà di espressione del proprio pensiero e che persone come lui non sono libere di parlare alla popolazione. Anzi, ieri si è definito una falla del sistema nonostante anche Giletti abbia provato più volte a sottolineare l’ampio spazio che la televisione gli ha dato, gli sta dando e – probabilmente – continuerà a dargli.

Alessandro Orsini si definisce una “falla del sistema”

Il conduttore ha provato immediatamente a fermare il tentativo di vittimismo mediatico del professore, spiegandogli che se fosse stato in Russia non avrebbe avuto la libertà di attaccare in modo così veemente Putin, come invece sta facendo con Draghi. Ed è lì che inizia il festival orsiniano delle contraddizioni:

“Se in Italia ci sono 100 esperti di politica internazionale e tutti sono liberi di dire quello che vogliono, ma tutti dicono la stessa cosa in favore del governo Draghi, noi siamo veramente liberi?”.

Giletti, però, non cade nella trappola dialettica (al limite del no-sense) di Alessandro Orsini. Il conduttore, infatti, gli ribadisce il qui e ora: “Capisco dove vuole arrivare, però intanto lei sta qua a parlare. E mi sembra che anche stasera (domenica, ndr) abbia sparato bordate”. Insomma, questa volta il professore di Sociologia del Terrorismo Internazionale della Luiss ha esagerato, arrivando a dire in televisione che persone che la pensano come lui non hanno spazio. Concetto che, ovviamente, è smentito dai fatti (compresa la sua onnipresenza televisiva). E allora Orsini, colto in fallo, prova a ribaltare la situazione parlando di “falla”:

“Dottore, sa come si definiscono le persone come me in termini tecnici? Io sono semplicemente una falla del sistema”.

Poi lo sguardo sorridente verso la telecamera che non lo inquadrerà, almeno non nello studio di “Non è L’Arena”, almeno fino al mese di settembre visto che la trasmissione di Massimo Giletti ha chiuso i battenti (per questa stagione) con la puntata di ieri.

(foto e video: da “Non è L’Arena“, La7)