La storia l’hanno raccontata marito e moglie in un video su Facebook: Alessandro Grippa e Francesca Chelini di Grosseto sono genitori di una bambina che ha fatto un trapianto di midollo per la leucemia. La piccola deve sottoporsi ogni due settimane a controlli da quando è stata sottoposta al trapianto di midollo all’ospedale Santa Chiara di Pisa e di solito vanno tutti insieme perché la bambina vuole stare anche con la mamma.

La storia di Alessandro Grippa: multato perché portava al figlia al controllo dopo il trapianto di midollo

All’altezza del Romito, a Livorno, i tre sono stati fermati dalla polizia stradale che li ha multati per 533,33 euro, perché, per le restrizioni anti Covid, la donna non poteva essere in auto. La donna ha fatto mettere a verbale di trovarsi lì perché, essendo lei neopatentata, non se la sentiva di accompagnare sua figlia che da poco ha subito il trapianto. «Abbiamo fatto vedere ai poliziotti tutta la documentazione che avevamo con noi – racconta Alessandro, il babbo della piccola – . Viviamo tutti nella stessa casa ed eravamo insieme sulla nostra auto: chi stavamo mettendo in pericolo?». Gli agenti hanno però hanno multato lo stesso. «Io sono in cassa integrazione – dice ancora Alessandro- e mia moglie è senza lavoro. Con noi c’era anche nostro figlio Lorenzo, che ha 11 anni. Non potevamo lasciarlo solo a casa, è un bambino. Siamo scesi dall’auto e siamo andati all’ospedale per un fatto grave, non per un capriccio. Avremmo di gran lunga preferito rimanere a casa».

Dopo il video pubblicato su Facebook l’avvocato Simone Falconi del Foro di Grosseto si è impegnato a presentare gratuitamente ricorso al prefetto di Livorno.

Ma a quanto pare il ricorso non servirà, perché, come racconta lo stesso Grippa, la coppia dopo la circolazione del video è stata contattata da Cinzia Ricciardi, dirigente superiore della Polizia di Stato, e da Walter Delfino, vice questore, che gli hanno fatto sapere che la multa verrà annullata in autotutela.

