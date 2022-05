Le parole di Barbero su nazismo e Ucraina che spaccano i social | VIDEO

“Ci sono stati reparti delle SS che parlavano ucraino e hanno collaborato con i nazisti fino all’ultimo. Ciò non fa parte della loro narrazione, del resto chi se ne vanterebbe oggi. Questo fa sì però che se qualcuno in Ucraina è ancora attaccato a quel passato nazista, nella narrazione ufficiale si dice che è un fenomeno irrilevante, marginale”: Alessandro Barbero parla in videocollegamento con alcuni studenti del liceo Torricelli di Somma Vesuviana e le sue parole vengono utilizzate dagli account filorussi per continuare a puntare il dito sull’Ucraina e giustificare le azioni di Vladimir Putin. “La Russia – ha spiegato lo storico – ha giustificato la sua azione facendo riferimento ai nazisti, alla memoria. Che ovviamente è una memoria selettiva. Ma anche l’Ucraina guarda molto al passato ed entrambi i paesi scelgono la memoria che fa più comodo”.



Le parole di Barbero su nazismo e Ucraina che spaccano i social

Ad esempio, “nella memoria pubblica degli ucraini viene rimosso il fatto che i loro grandi leader indipendentisti sterminavano gli ebrei con grande piacere e del resto nelle piazze ci sono monumenti dedicati a quei leader ucraini sterminatori di ebrei”. Tra i due poli, Barbero – da storico – si pone al centro, osservando quanto accade “come un medico abituato a vedere gente che muore e non si emoziona più come gli altri davanti alla malattia e alla morte”. “Chi fa lo storico – ha aggiunto – ma anche chi vuole comprendere la realtà a mente aperta deve essere consapevole che siamo di fronte a una realtà e a due modi di raccontarla in modo propagandistico: il modo ucraino di dire ‘il passato nazista è irrilevante’ e il modo russo di dire ‘il passato nazista è la caratteristica di fondo dell’Ucraina’. Entrambe le narrazioni sono false perché c’è un passato filo-nazista presente, con cui l’Ucraina dovrebbe fare i conti, ma anche la pura propaganda russa per cui l’Ucraina è tutta nazista”.

(immagine di copertina: screenshot video Youtube “Racconti di Storia”)