In una lunga lettera aperta Moretti ha risposto alle dichiarazioni rilasciate dal conduttore di Non è l’Arena al Corriere della Sera: “Mi riservo di tutelare nelle sedi opportune me e la mia famiglia”.

Si dice pronta a denunciare Massimo Giletti, l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti. La donna, in una lunga lettera aperta pubblicata sul Corriere della Sera, ha risposto alle dichiarazioni rilasciate dal conduttore di Non è l’Arena proprio al quotidiano di Via Solferino. Dichiarazioni che riguardano la vita privata e familiare di Moretti, che proprio per questa ragione ha deciso di rispondere smentendo ogni affermazione riportata.

“Non tollero intromissioni nella mia vita privata e deploro il fatto che i miei figli, che hanno sempre avuto una madre e un padre presenti, vengano coinvolti e citati in simili contesti giornalistici. Mi riservo di tutelare nelle sedi opportune me e la mia famiglia”, ha dichiarato Alessandra Moretti in una nota.

L’eurodeputata Alessandra Moretti pronta a denunciare Giletti: “Nell’intervista al Corriere una violenza intollerabile contro di me”

Il conduttore del talk di La7, infatti, avrebbe parlato della sua storia d’amore, ormai finita da tempo, proprio con l’eurodeputata. “Alessandra Moretti? È ancora innamorata di me, forse in parte anche io”. E ancora: “So che non ci perderemo mai. Per lei provo un sentimento di affetto che mi lega molto. È una donna che nella vita ha lottato, ha cresciuto i figli praticamente da sola. Non ho mai avuto una famiglia da Mulino Bianco: quando vedevo i suoi genitori che si amavano ero toccato”. Dichiarazioni che Moretti non ha digerito, soprattutto perché toccano anche i suoi figli.

“Puntare il dito contro una donna per accendere un faro su di lei, sulla sua vita privata e famigliare, senza alcun rispetto dei sentimenti e delle sensibilità delle persone coinvolte, come ha fatto Massimo Giletti con la sottoscritta, è una forma di violenza intollerabile”, ha scritto nella lettera. “I miei figli hanno sempre avuto un padre e una madre che si sono occupati di loro insieme, non è certo un di più perché ci sono tante mamme o tanti papà che fanno tutto da soli, ma è deplorevole togliere una figura paterna sulle colonne di un giornale a dei bambini, è una cosa inaccettabile. Denuncerò come faccio ogni volta che ho subito insulti e violenze ma in questo caso lo faccio per tutelare i miei figli che non possono essere sbattuti sul giornale invadendo la loro sfera privata”.