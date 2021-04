Alessandra Galloni da oggi è alla guida di Reuters News. Si tratta della prima donna nei 170 anni di storia dell’agenzia di stampa. E si tratta di una donna italiana

Alessandra Galloni: la prima donna a guida della Reuters è italiana

La stessa agenzia britannica ha dato la notizia sul suo sito:

Alessandra Galloni, nata a Roma 47 anni fa, sostituirà Stephen J. Adler, che andrà in pensione dopo aver guidato la redazione negli ultimi dieci anni . Galloni si è laureata ad Harvard nel 1995 con un master alla London School of Economics nel 2002. La giornalista, che lavora all’agenzia Reuters dal 2013 ha lavorato anche per il WSJ per 13 anni come corrispondente da Roma, Parigi e Londra. Parla quattro lingue e ora sarà a capo di un’agenzia che vede nel suo staff quasi 2500 giornalisti.

A Galloni sono arrivate le congratulazioni da ogni parte politica. Enrico Letta che su Twitter ha scritto: “La Reuters nomina Alessandra Galloni al vertice. Non credo nessuna giornalista italiana (e nessun giornalista italiano) abbia mai ricoperto una responsabilità simile in uno dei top media globali. Complimenti!”. Giuseppe Moles, vice capogruppo dei senatori di Forza Italia e sottosegretario all’Editoria ha commentato: “Congratulazioni e auguri di buon lavoro ad Alessandra Galloni, neo direttrice della Reuters. Per la prima volta in 170 anni di storia dell’agenzia sarà una donna, una italiana, a ricoprire il prestigioso incarico. E’ una bellissima notizia che saluto con entusiasmo” mentre Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera del Movimento 5 Stelle scrive: “La nomina di Alessandra Galloni alla direzione dell’agenzia Reuters è il meritato riconoscimento di un lungo impegno. Sono state riconosciute la professionalità, la competenza e la dedizione al lavoro: qualità che hanno portato per la prima volta una donna al vertice di un’agenzia di stampa che ha raccontato gli ultimi 170 anni di storia. Complimenti e auguri di buon lavoro ad Alessandra Galloni per un incarico dall’importanza epocale”