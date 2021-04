Aldo Gioia aveva 53 anni. Ieri sera un uomo giovane è riuscito ad entrare nella sua casa ad Avellino. E lo ha ucciso accoltellandolo di fronte alla moglie e alle figlie con cui viveva

Aldo Gioia: l’uomo ucciso in casa davanti a moglie e figlie

Gioia era un dipendente dello stabilimento Fca di Pratola Serra. L’uomo con il volto coperto che lo ha ucciso lo ha colpito con un grosso coltello più volte e poi è fuggito. Il 53enne è stato trovato ancora vivo quando sono arrivati i soccoritori del 118 chiamati dalla famiglia, ma è morto poco dopo essere arrivato in gravissime condizioni all’ospedale Moscati di Avellino. La moglie e le figlie di Aldo Gioia, ancora sotto choc, non hanno saputo spiegare con chiarezza cosa è successo. Nell’appartamento di Corso Vittorio Emanuele sono arrivati la squadra mobile della questura e della polizia scientifica: stanno cercando l’arma del delitto e anche di capire se in casa in quel momento ci fossero altre persone e se Gioia fosse il vero obiettivo del killer.