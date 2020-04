Il ponte crollato ad Albiano Magra in provincia di Massa Carrara

Un ponte è crollato ad Aulla, in provincia di Massa Carrara, sulla strada provinciale 70. Il ponte si trova in località Albiano Magra e collega la Sp70 con la Sp62. Nel crollo, secondo le prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco che stanno operando con due squadre, sarebbe rimasto coinvolto un furgone.

È crollato il ponte di Albiano Magra. Solo per il blocco del Coronavirus evitata una strage. pic.twitter.com/nNdVUV3KCm — Enzo Bucchioni (@EnzoBucchioni) April 8, 2020

Secondo le prime informazioni, il cedimento avrebbe coinvolto un furgone che stava attraversando il viadotto, ma, a quanto si apprende, il conducente sarebbe riuscito a uscire dal veicolo, e un’automobile. Due le squadre dei vigili del fuoco che stanno operando sul posto, allertato anche il nucleo Usar. Un video mostra il camion e il conducente. Ci sarebbe un forte odore di gas nella zona.

Al momento non si hanno notizie certe di feriti o vittime. L’infrastruttura negli ultimi mesi era stata al centro di polemiche dopo che, lo scorso novembre, in seguito a un’ondata di maltempo, si era formata una crepa notata anche da molti automobilisti. Ma dopo un intervento di riparazione e dopo il sopralluogo dei tecnici Anas era stato dato il via libera alla circolazione senza limiti al traffico.

Il ponte stradale crollato sul fiume Magra è al confine tra Liguria e Toscana, in località, Albiano Magra (Massa Carrara), lungo una strada provinciale che collega la bassa Val di Vara con la Val di Magra (La Spezia). Dalle prime informazioni risulta che due veicoli in transito sono rimasti coinvolti dal crollo. Si tratta di due furgoni precipitati sul letto del fiume e rimasti sopra la carreggiata collassata.

Secondo quanto ricostruito, la struttura ha ceduto di colpo poco prima delle 10.30 in territorio toscano, nel comune di Aulla, al confine con quello di Bolano. I Vigili del fuoco sono alla ricerca di eventuali mezzi e persone coinvolte. Al momento risulterebbe coinvolta una sola persona, non ferita. La situazione è gestita dalla Protezione civile della Toscana.

Il Comune di Aulla annuncia sulla sua pagina facebook che le persone coinvolte nell’incidente stanno bene e che un ferito è stato portato all’ospedale di Cisanello:

Nei commenti in molti segnalano la situazione precedente del ponte: ” La parola improvvisamente è inopportuna e sbagliata, le segnalazioni vi sono giunte da mesi se non anni.

Almeno abbiate la decenza di dire scusate ci siamo sbagliati!”, scrive Tiziana. “Improvvisamente!!! Era tanto che veniva segnalato.. il covid e l emergenza ci hanno salvato…brutto a dirsi ma è cosi”, aggiunge Martina. Al momento del crollo un forte boato è stato avvertito fino a diversi chilometri di distanza. A quanto risulta il ponte era finito sotto osservazione lo scorso novembre per una crepa che si era formata sull’asfalto, poi riparata. Il 3 novembre scorso al ponte crollato stamani ad Albiano Magra (Massa Carrara) ci fu un sopralluogo dei tecnici Anas, da cui dipende l’infrastruttura, dopo che era stata rilevata una crepa sull’asfalto, ingrandita dalle abbondanti piogge. Ma dai controlli fu dichiarato che non sussistevano “condizioni di pericolosità”. A riferirlo è Gianni Lorenzetti, presidente della Provincia di Massa Carrara che alcuni anni fa ha ceduto la struttura ad Anas. Il sopralluogo, ricorda, fu fatto alla presenza anche dell’assessore comunale di Aulla e della polizia. Lo stesso Comune rassicurò i cittadini con un post sulla pagina istituzionale informando che “il traffico non avrebbe subito limitazioni”. “Il ponte – aggiunge Lorenzetti – è importantissimo per la popolazione dell’alta Lunigiana, punto di collegamento sia con i primi territori della Liguria sia con il resto della Toscana”. Sul ponte di Albiano Magra, lungo 258 metri, non erano in corso interventi al momento del crollo, fa sapere Anas spiegando che i tecnici della società sono intervenuti per tutti gli accertamenti e i rilievi del caso. A causa del crollo, spiega una nota, “la ex strada provinciale 70, ora strada statale 330, è chiusa in località Albiano Magra (km 10,500) nel comune di Aulla (Massa Carrara) e il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Il tratto è recentemente rientrato nella competenza Anas. Risultano coinvolti due veicoli”. Il tweet dei Vigili del Fuoco che annuncia l’intervento per il ponte di Albiano Magra in provincia di Massa Carrara:

C’è un ferito trasportato in codice giallo all’ospedale in seguito al crollo del ponte ad Albiano Magra. Sarebbe il conducente di un furgone. Un altro autista sempre di un furgone sarebbe invece rimasto praticamente illeso a parte lo choc. La protezione civile della Liguria ha già contattato i colleghi toscani per offrire il proprio supporto dopo il crollo del ponte di Albiano (MS), avvenuto questa mattina intorno alle 10:30. L’aiuto viene offerto tramite il polo di Santo Stefano Magra (SP) dalla colonna mobile di protezione civile ligure. “C’e’ odore di gas”, dicono alcuni soccorritori nel video della Dire, girate pochi minuti dopo il crollo del ponte sopra il fiume Magra, tra Santo Stefano e Albiano. La fuga di gas e’ la probabile conseguenza del crollo stesso. In lontananza si vede il furgone coinvolto nel crollo. I vigili del fuoco anche con squadre Usar e un elicottero stanno operando per verificare la presenza di auto coinvolte. “Sono stata forse tra le prime a saperlo perche’ mi ha chiamato una mia amica che abita nei pressi del ponte. Allora ho contattato il sindaco e poi ho parlato con il vicesindaco che era in lacrime, era disperato, perche’ in un primo momento non sapevamo ancora se vi fossero vittime o meno. Alla fine è emerso che vi è solo una persona coinvolta, ferita ma non in pericolo di vita”, dice all’AGI il sindaco di Santo Stefano Magra (SP), Paola Sisti, raccontando i primi momenti dopo il crollo del ponte di Albiano che collega il comune spezzino con la Toscana.

Il crollo è avvenuto in un periodo in cui il traffico si è fortemente ridotto a causa delle limitazioni agli spostamenti derivati dalle misure anticontagio da coronavirus: “Si è ridotto fortemente e questo è stato un bene – dice Sisti – perché altrimenti sarebbe stata una strage”. “Il ponte non è di competenza della Liguria, ma è naturale dare una mano oltre alle competenzeèspecifiche: + scattata immediata la solidarietà – ha detto Sisti – abbiamo subito messo a disposizione volontari di protezione civile e i nostri vigili urbani per chiudere immediatamente la statale provinciale Cisa e tra poco anche io vado sul luogo, non l’ho fatto prima per non essere di intralcio”. “E’ un confine molto prossimo e siamo coinvolti, per solidarieta’ e anche per opportunita’: si tratta di un collegamento importante per noi e per tutta la Lunigiana” ha detto il sindaco. La fuoriuscita di gas conseguente alla rottura di una condotta causata dal crollo del ponte ad Albiano Magra è stata bloccata da Italgas. Un portavoce dell’azienda spiega, in una nota, che il pronto intervento della società è tempestivamente accorso ad Albiano e ha bloccato la fuoriuscita. Al momento l’interruzione del servizio interessa soltanto la frazione di Caprigliola, nel comune di Aulla (Massa Carrara), per la quale sono in corso valutazioni per ripristinare la fornitura di gas con l’ausilio di carri bombolai.

La Ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, sta seguendo la vicenda riguardante il crollo del ponte sul fiume Magra, del Comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara. La ministra, si legge in una nota del Mit, ha contattato il sindaco del Comune, Roberto Valettini, per accertarsi delle condizioni di salute della persona coinvolta che, stando alle prime informazioni, sembra avere riportato lievi ferite. La ministra ha inoltre chiesto immediatamente una dettagliata relazione ad Anas, la società che nel 2018 è diventata gestore dell’ex strada provinciale 70, acquisendo la gestione dalla Provincia di Massa Carrara. Gli accertamenti sono in corso e Anas, su richiesta del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvederà a fornire tutte le informazioni conseguenti sulla viabilità.

EDIT ORE 13,21: È stato portato via con l’elisoccorso all’ospedale Cisanello di Pisa l’autista di uno dei due furgoni rimasti coinvolti nel crollo del ponte ad Albiano Magra. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Si tratta di un corriere della ditta Bartolini. Un altro uomo, dipendente della Telecom, è uscito da solo e illeso dal mezzo. La strada per arrivare al ponte è al momento sbarrata da entrambi i lati, con dispiegamento di forze carabinieri, guardia di finanza, soccorso cinofilo, croce rossa, vigili del fuoco anche con elicottero oltre che i tecnici del gas.

