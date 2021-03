In queste ore sta facendo molto discutere la nomina nel CTS di Alberto Gerli, ingegnere che ha ideato un modello di matematica predittiva in grado di prevedere l’evoluzione dell’epidemia. Il problema è che le previsioni si sono dimostrate sbagliate

In queste ore sta facendo molto discutere la nomina nel CTS di Alberto Gerli, ingegnere che ha ideato un modello di matematica predittiva in grado di prevedere l’evoluzione dell’epidemia. Il problema è che le previsioni si sono dimostrate sbagliate

Alberto Gerli: nel CTS l’ingegnere delle previsioni sbagliate che piace alla Lega

A parlarne per primo è stato Matteo Villa di ISPI che ha analizzato la teoria dei 17 giorni di Alberto Gerli. In pratica, spiegava l’ingegnere all’epoca in cui la Lombardia finì per la prima volta in zona rossa, l’ondata si sarebbe esaurita in 40 giorni, ma in ogni caso l’andamento era deciso dai primi 17, a prescindere dalla forza delle misure di contenimento. Quindi il lockdown sarebbe stato inutile.

Villa spiega però che “quando si è in lockdown *costante* è facile prevedere che le infezioni piegheranno e si arresteranno dopo un certo numero di giorni. Lo dice qualsiasi modello epidemiologico, non ne serve nessuno di speciale” e che i pressupposti da cui parte Gerli sono viziati dalla scelta dei dati secondo un modello che si chiama “overfitting” e produce risultati ottimi su dati su cui è stato calibrato, ma si perde in un bicchiere d’acqua quando gliene dai di nuovi”. Infatti numerose previsioni di Gerli si sono dimostrate sbagliate. A partire da quella sui contagi a New York:

Sarà forse anche per questo che le predizioni che ne escono sono praticamente sempre sbagliate. Il 4 aprile Gerli scrive a Cuomo, Governatore dello Stato di New York in piena pandemia. Prevede 130.000 contagi al 30 giugno.

La realtà sarà appena diversa: 420.000 infezioni. pic.twitter.com/c3ed95SNNg — Matteo Villa (@emmevilla) March 17, 2021

Quella fu la prima di una lunga serie. Recentemente, ovvero a fine gennaio, Gerli aveva spiegato che in Lombardia a marzo ci sarebbe stato un quarto dei contagi. All’epoca i casi giornalieri si attestavano intorno ai 1200, 1500 al giorno. L’altroieri nella regione governata da Attilio Fontana, ricorda Villa, sono stati registrati più di 5mila casi. Non solo. Secondo il modello matematico dell’ingegnere il Veneto aveva un futuro da zona bianca già a febbraio. Le cose sono andate diversamente: il Veneto è finito in arancione l’8 marzo e ora si trova in zona rossa.

Gerli è un assiduo ospite di Quarta Repubblica, dove anche da poco ha continuato a spiegare che il lockdown è inutile. Un mantra rassicurante che ben si accorda con l’atteggiamento aperturista portato avanti dalla Lega. Non è un caso se oggi Repubblica spiega che la nomina dell’ingegnere sarebbe stata spinta proprio dal Carroccio: