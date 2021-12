Alberto Angela è meglio ‘e Pelè: il suo racconto della Napoli notturna fa il boom di ascolti

La divulgazione di qualità viene premiata dagli italiani. La sera del 25 dicembre, dopo aver consumato tavole imbandite di cibi e dolciumi vari tipici del periodo natalizio, milioni di persone si sono sintonizzati su Rai1 per seguire il racconto di una delle personalità più apprezzate d’Italia. E così quel “Stanotte… A Napoli” di Alberto Angela ha fatto il record di ascolti televisivi, con oltre 4 milioni di spettatori collegati per vedere la città di Partenope sotto un’altra luce, illuminata dalla luna e dalle stelle. Con le sue meraviglie – troppo spesso soppiantate da altre vicende – viste e narrate dall’occhio della telecamera e dalla voce di colui il quale, da anni, rappresenta l’apice della divulgazione nel nostro Paese.

Alberto Angela e il successo del suo racconto sulla Napoli notturna a Natale

La media di 4 milioni di telespettatori collegati su Rai1 è solo la cartina di tornasole di un dato che va letto molto più in profondità. Non si tratta certamente di una finale di un Campionato Europeo di calcio con in campo l’Italia, ma di una serata sui generis, quella della sera di Natale dove non tutti si siedono davanti alla televisione per fare zapping e scegliere un programma, un film o uno spettacolo da guardare. Perché il dato più consistente è rappresentato dallo share (la percentuale di utenti che guardano un determinato canale in una determinata fascia oraria sul totale dei telespettatori collegati davanti a un televisore): quasi il 23%.

E Alberto Angela ha voluto ringraziare tutti gli italiani che hanno deciso di passare la sera del 25 dicembre in sua compagnia: “Sono felice che le famiglie italiane la notte di Natale abbiano scelto la divulgazione e la grande cultura. È un bellissimo regalo per il nostro Paese e per il nostro futuro. Ora ci dedichiamo a Meraviglie, in onda a partire da dopodomani, martedì. Un grande abbraccio a tutti”.

(foto: da “Stanotte… a Napoli”, Rai1)