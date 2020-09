Alberico Lemme a Piazzapulita e il vaccino per il Coronavirus pericoloso

Alessio Lasta dopo aver intervista Sara Cunial si immerge nuovamente negli abissi del negazionismo COVID a Piazzapulita. Questa volta per bene 5 minuti abbondanti è Alberico Lemme a snocciolare in serie tutte le fake news sul Coronavirus. Il dietologo considera la mascherina un bavaglio e il virus non più una minaccia “perché c’è una cura”. Quando l’inviato gli fa notare che a Sassari, e purtroppo non solo lì, le terapie intensive sono piene Lemme dice che sono in 5 e che li stanno curando tutti. Peccato che proprio pochi giorni fa è morto un ragazzo di appena 33 anni in Sardegna a causa di COVID-19. E per on farsi mancare niente arriva anche la storia che il Coronavirus è creato in laboratorio. Manca qualcosa? Sì. Il vaccino per il Coronavirus è pericoloso. “Perché?” chiede Lasta e non riceve mai una risposta. “Lo so ma non ve lo dico, l’opinione pubblica non è pronta a queste verità”.



Ma c’è davvero bisogno di portare Alberico Lemme ancora in tv? Uno che ridacchia dicendo che le “femmine” non usano il pensiero logico e poi come i bambini dice “Lo so ma non ve lo dico”? Uno che si dice “orgogliosamente razzista” dicendo che esiste una “razza italiana”?

