Ahmed Jouider: è del 15enne scomparso il corpo ritrovato nel Brenta

Era scomparso lasciando alla sua fidanzata un messaggio inquietante. Ora purtropppo è arrivata la conferma che il corpo ritrovato nel Brenta questa mattina è proprio quello del giovane Ahmed Jouider, 15 anni, di Padova. I vigili del fuoco e la polizia lo hanno riconosciuto subito dal vestiario, lo stesso della sera della sua scomparsa.

Ahmed è uscito di casa giovedì scorso poco prima delle 22 a bordo di una bici rossa. Ha detto alla madre e alla sorella che sarebbe andato al patronato e che voleva loro bene. Poi ha mandato un messaggio alla fidanzata riferendole di aver paura per la sua incolumità, qualcuno lo minacciava. Dalle 24 di quella sera il cellulare risultava staccato. Questa mattina il suo telefonino è stato recuperato vicino a un ponte pedonale tra il quartiere Torre di Padova e Cadoneghe. Lì si sono concentrate le ricerche che hanno portato al ritrovamento.

Nell’audio pubblicato dal quotidiano La Repubblica, si sente la voce del 15enne che si rivolgeva direttamente a una ragazza: la sua ex fidanzata. Un messaggio in cui preannunciava la sua possibile e probabile uccisione nel giro di poche ore.

“Partendo dal presupposto che questo audio non devi farlo ascoltare a nessuno, fammi questo ultimo favore. Io ora devo uscire, o delle questioni in sospeso con alcune persone. Più che altro penso che morirò. Penso di sì. Oppure se non muoio avrò delle ferite, anche gravi, ma penso che morirò. Volevo dirti che ti amo, ma tanto. Tu non capisci secondo me. Non mi dilungo perché non voglio essere sdolcinato, ma tanto non me ne frega più un caz*o di essere sdolcinato perché non mi cambia più niente. Ti dico solo questo. Non ti dico altro”.