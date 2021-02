Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato della terribile aggressione subita da una ragazza trans a Torre del Greco. Ora i suoi aguzzini sono stati identificati. E uno è miniorenne

Uno dei due aggressori della ragazza trans presa a calci ha solo 17 anni

Si tratta di due ragazzi di Boscotrecase, sempre in provincia di Napoli, entrambi incensurati. I due, di 22 e 17 anni, sono stati denunciati da carabinieri e polizia con l’accusa di lesioni personali. Francesco Emilio Borrelli che aveva denunciato l’episodio scrive su Facebook: “Appena ci avevano inviato il filmato in cui si vedono questi due individui inseguire e poi accanirsi sulla transgender abbiamo presentato un esposto alle forze dell’ordine ed abbiamo e denunciato pubblicamente la vicenda affinché fosse resa giustizia. Ora che i responsabili di questo vergognoso episodio sono stati individuati, ci aspettiamo e chiediamo pene esemplari. Alla vittima dell’aggressione manifestiamo ancora una volta la nostra totale e sincera solidarietà”

Inseguita come una bestia e presa a calci: ragazza trans aggredita a calci a Torre del Greco

Sono terrificanti le urla di una ragazza trans che si sentono in un video che testimonia l’aggressione che ha subìto da parte di due persone che l’hanno inseguita e fatta cadere a terra per poi prenderla a calci. A pubblicare per primo il filmato è stato il consigliere regionale della Campania Francesco Borrelli che scrive: “Ci hanno inviato un video che sarebbe stato girato in via Nazionale a Torre del Greco dove si è consumata una vile aggressione, sembra di chiara matrice omofoba, ai danni di un’indifesa che oltre ad essere stata rincorsa e scaraventata al suolo è stata presa a calci da due squadristi codardi. La vittima ha provato a scappare e urlare ma è stata braccata e ha dovuto sottostare ai calci degli aggressori”. Ancora più agghiacciante è il dettaglio che al pestaggio partecipava una terza persona, quella che ha filmato la ragazza a terra mentre soccombeva agli aggressori.

Il video è stato girato alle forze dell’ordine, spiega Borrelli: “Abbiamo provveduto a girare le immagini alle forze dell’ordine affinché procedano all’identificazione dei due vigliacchi, perché siano denunciati. Episodi del genere sono inaccettabili, sanno di prevaricazione e pregiudizi intollerabili. Niente può giustificare l’esercizio della violenza e della prepotenza, nessuno può decidere deliberatamente di agire a scopo intimidatorio contro altri”. Anche il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, ha voluto dire la sua: “Personalmente ho appreso della vicenda solo attraverso i social. Noto che doveva essere tarda ora visto che la zona, seppur periferica, è comunque inserita in un contesto urbano assai popolato. Se i fatti denunciati si dovessero rivelare reali, non possiamo che condannare l’accaduto e auspicare l’identificazione degli autori di questa vile aggressione”. La ragazza verrà ascoltata dagli inquirenti che stanno indagando per rintracciare i responsabili della violenza. Arcigay Napoli spiega di conoscere la ragazza, e che non è la prima volta che è stata aiutata: “Conosciamo la persona inseguita e presa a calci. Si tratta di una donna trans già supportata da Antinoo Arcigay Napoli e Pride Vesuvio Rainbow in diversi momenti. Stiamo in tutti i modi cercando di contattarla per mostrarle sempre vicinanza e aiuto. Ci impegneremo a darle il massimo sostegno”