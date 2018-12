La coppia che ha inventato le aggressioni con l’acido a Poggibonsi

Qualche tempo fa i giornali avevano raccontato una storia tremenda che veniva da Poggibonsi in provincia di Siena:

La storia, che ha per teatro il paese di Poggibonsi, in provincia di Siena, è cominciata lo scorso 29 aprile, quando un 49enne del posto si presentò in caserma dai carabinieri per denunciare i suoceri. Ai militari raccontò una storia da incubo: i genitori della compagna, poco più che ventenne, non accettavano la relazione della figlia con un uomo tanto più grande di lei. E per ostacolare il fidanzamento, spiegò, avevano fatto di tutto. Avevano recluso in casa la ragazza, impedendole di vedere l’uomo che amava.

Poi erano cominciate le minacce, le aggressioni. L’uomo aveva raccontato che per ben tre volte era stato aggredito con l’acido solforico, rischiando di restare pesantemente sfigurato. In un caso, aveva riportato lesioni che i medici del Pronto soccorso avevano giudicato guaribili in trenta giorni. La coppia si era quindi allontanata da Poggibonsi, trovando rifugio a Torino, grazie alla disponibilità di alcuni parenti, nella speranza di essere lasciata in pace. I carabinieri si misero subito al lavoro: la storia sembrava veritiera e i riscontri non tardavano ad arrivare. Le lesioni c’erano state davvero e così i messaggini. I due coniugi vennero arrestati e la storia sembrava chiusa.