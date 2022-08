L’uomo che aggredisce la moglie e il figlio perché la bolletta è raddoppiata

La tensione dovuta al caro energia torna a farsi sentire. A Pesaro, un muratore artigiano di 50 anni ha aggredito la moglie e il figlio dopo aver visto i rincari della bolletta della luce e del gas. Stando a quanto riportato dagli inquirenti, l’uomo ha rincasato e, una volta visionata la bolletta, si è reso conto che la cifra riportata era più che raddoppiata rispetto al passato. Così l’aggressore ha impugnato un paio di forbici e le ha rivolte minacciosamente contro la moglie e il figlio (maggiorenne). Dopodiché la furia si è scagliata contro la televisione e la playstation, lanciati a terra e distrutti dall’uomo, che nel frattempo avrebbe gridato al figlio: “Devi trovare un lavoro, non puoi stare a casa a giocare tutto il giorno”. Poi, l’inizio della colluttazione vera e propria, a seguito della quale la moglie ha chiamato le forze dell’ordine.

Aggredisce la famiglia a causa dell’aumento delle bollette: l’arrivo degli agenti e le parole dei legali

Gli agenti, dopo la chiamata della donna, sono giunti immediatamente sul luogo e hanno rilevato che l’aggressore 50enne era ubriaco al momento della “sfuriata”. Quando l’uomo ha visto le forze dell’ordine, si è subito calmato e ha consegnato le chiavi di casa. Da parte loro, i poliziotti gli hanno contestato i reati di minacce aggravate e maltrattamenti in famiglia, con annesso divieto di avvicinamento alla moglie e al figlio. L’aggressore ha quindi lasciato la casa familiare ed è ospite da un amico.

Il muratore 50enne indagato a seguito dell’aggressione in famiglia si è adesso avvalso della facoltà di non rispondere. I legali dell’uomo, Luigi Farachi e Cinzia Fenici, hanno spiegato: “Aspettiamo di vedere le carte, poi decideremo cosa fare. Il nostro assistito vuole risolvere il problema dell’alcol e vuole seguire un percorso. La sua dipendenza è stata acuita da difficoltà economiche incredibili. Vive di piccoli lavoretti e ha il pensiero di mantenere moglie e figli. Non riesce a fare fronte ai rincari energetici. Quando ha visto quella bolletta è scattato, ma adesso vuole farsi aiutare e riallacciare i rapporti deteriorati con figlio e moglie”.