Ancora un pezzetto di libertà rubata, ancora una briciola, della già misera autonomia di cui possono usufruire, che le donne afghane vedono sfumare via. Da oggi, infatti, a tutte le giornaliste e conduttrici televisive è vietato apparire in video a viso scoperto. Da TOLOnews passando per Ariana Television, Shamshad TV e 1TV, tutte le emittenti hanno visto, questa mattina, le donne indossare il velo integrale, lasciando visibili solo gli occhi. E a nulla sono serviti gli sforzi di chi ha provato ad opporsi all’ennesimo sopruso, all’ennesimo smacco contro i principi dell’autodeterminazione femminile.

“Abbiamo resistito e ci siamo dichiarate contrarie all’uso del velo integrale”, ha dichiarato Sonia Niazi, presentatrice di TOLOnews. “Ma l’emittente ha subito pressioni, hanno detto che a qualsiasi presentatrice apparsa sullo schermo senza coprirsi il volto sarebbe stato dato un altro lavoro”, ha aggiunto.

Le conduttrici tv costrette dai talebani a indossare il velo integrale in Afghanistan

Quando salirono al potere per la prima volta (dal 1996 al 2001), i talebani imposero restrizioni schiaccianti alle donne, obbligandole ad indossare il burqa e coprire gli occhi con la classica retina, escludendole dalla vita pubblica e dall’istruzione. Dopo aver ripreso il controllo del Paese ad agosto, la nuova generazione dei taliban sembrava aver moderato in qualche modo le restrizioni, annunciando l’abolizione di codici di abbigliamento e garantendo scuole e maggiori diritti per le donne. Una farsa crollata pezzo dopo pezzo già dopo i primi mesi e culminata nella deriva oscurantista che ha confermato i peggiori incubi degli attivisti.

Già all’inizio di questo mese, i talebani hanno proibito alle donne di mostrarsi con un solo centimetro di pelle scoperta, lasciando visibili solo i loro occhi. L’ultimo decreto le costringeva a rimanere chiuse in casa, lasciando le loro abitazioni solo se strettamente necessario, accompagnate da un parente maschio nel caso avessero dovuto coprire lunghe distanze. E non solo; anche il sogno di garantire alle bambine e alle più giovani di frequentare la scuola è miseramente sfumato con l’ennesima delibera che vieta alle ragazze di continuare gli studi dopo la prima media.