Quanto sta accadendo a Kabul è attualità, gli aggiornamenti si susseguono e dopo i primi momenti in cui è parsa “distesa” la presa di potere talebana ora le immagini che arrivano dall’Afghanistan sono agghiaccianti. Se è vero, come è vero, che l’arrivo dei talebani non è stato ostacolato, è altresì realtà che l’aeroporto della capitale è stato preso d’assalto. Tutti provano la fuga.

Di queste ore le immagini agghiaccianti della presa d’assalto agli aerei, in tantissimi sono stati sulle piste di atterraggio pronti a viaggiare a qualsiasi condizione. Alcuni hanno provato addirittura a rimanere aggrappati alle ali, così come si vede nel video precipitando al decollo dell’aereo.

Immagini shock da Kabul, la gente tenta la fuga ad ogni costo: assalto agli aerei

Come si legge in tanti tweet le immagini sembrano quelle di un film. La gente corre, qualcuno sbraccia ed altri hanno addirittura il tempo di salutate la telecamere. Ormai la paura ha conquistato il paese. Troppi hanno tentato la fuga in queste ore.

La disperazione ricorda quella che Al Qaeda aveva scatenato quando attaccò le torri gemelle, nessuno dimenticherà mai la foto più iconica della pagina più nera del XXIesimo secolo: quell’uomo che si lanciò dalla finestra dei palazzi per evitare di essere mangiato dalle fiamme. Oggi c’è chi si aggrappa alle ali di un aereo, nella disperata speranza di poter lasciare il paese.

La tristezza è contagiosa, in molti in questi anni hanno lavorato per far rinascere la società afgana. Le donne avevano trovato una dimensione nuova, ed importante. Ora, che la scelta sia la fuga o la resistenza, all’orizzonte c’è solo grande tristezza.