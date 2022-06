“La fede o Fedez?”, il dubbio esistenziale di Mario Adinolfi | VIDEO

Nonostante gli zero voti conquistati alle Comunali di Ventotene, Mario Adinolfi prosegue nel suo programma elettorale ponendo i telespettatori di Zona Bianca (Rete4) di fronte a una domanda. Quasi un dubbio amletico, quasi fosse la scelta tra la pillola rossa e la pillo blu in Matrix.

Adinolfi chiede di scegliere tra la Fede e Fedez 🤔#zonabianca pic.twitter.com/HB0rzr3Ftb — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 19, 2022

Adinolfi chiede di scegliere tra le fede e Fedez

“Scegliete, o la fede o Fedez”, ha detto il leader del Popolo della Famiglia nel suo intervento a Zona Bianca. Il tema, ovviamente, è quello del sesso prima del matrimonio, argomento tornato in auge nel corso dell’ultima settimana dopo l’invito alla castità arrivato dal Vaticano alle coppie che ancora non si sono unite nel sacro vincolo del matrimonio. Perché il riferimento al rapper di Rozzano? Perché quest’ultimo aveva invitato tutti a non seguire quel dettame al grido: “Scopate amici, scopate più che potete”.