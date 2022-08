Adesso Di Maio vuole modificare il reddito di cittadinanza | VIDEO

Alla fine della fiera, Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno la stessa idea sul come dovrebbe essere modificato il reddito di cittadinanza. Perché il leader della Lega, nella montagna russa delle sue dichiarazioni spesso contrastanti tra loro su questo tema (ma anche su altri), continua a ribadire la necessità di rimodulare le norme che regolano l’emissione del sussidio. E questa mattina l’ex capo politico del MoVimento 5 Stelle, ora frontman di Impegno Civico, ha sostenuto la stessa identica idea del segretario del Carroccio.

In collegamento con Morning News (su Canale 5), Luigi Di Maio ha spiegato la sua posizione in merito a quella misura di sostegno fortemente voluta dal MoVimento 5 Stelle e approvata durante il governo Conte-1:

“Io non voglio abolirlo, ma i centri per l’impiego non stanno funzionando. Il reddito di cittadinanza va modificato per funzionare meglio: se una persona percepisce il reddito ma c’è un posto di lavoro libero deve ricevere l’offerta per andare a lavorare. Se poi non accetta il posto di lavoro, il reddito è superato. Avevamo sperato tanto nei centri per l’impiego, ma ci sono poche Regioni in cui funzionano. Dobbiamo superare il meccanismo sennò ci troveremo delle storture. Le leggi non sono dei totem, quando non funzionano bene non devono essere abolite ma migliorarle”.