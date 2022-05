Addio a Marica Corrao, la 31enne che si batteva per la prevenzione contro il cancro

Aveva deciso di affrontare la malattia in due modi: prima seguendo tutte le indicazioni e le terapie prescritte dai medici, poi diventando il volto di riferimento del progetto Agata che ha l’obiettivo di sensibilizzare giovani (e non solo) sulla prevenzione e le cure contro il cancro. Una vita dedicata al volontariato e all’informazione, quella di Marica Corrao, che si è spenta troppo presto. A 31 anni, infatti, la sorella dell’europarlamentare dei Verdi (ex MoVimento 5 Stelle) Ignazio, è morta a causa di quel tumore che l’aveva spinta a lasciare un segno e un insegnamento tangibile a tutti.

Marica Corrao morta a 31 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro

Sui social e nelle scuole, partendo dalla sua Alcamo (in provincia di Trapani), la giovane attivista aveva deciso di informare gli altri. In particolare tutte le ragazze. Nei suoi interventi nelle scuola, infatti, raccontava la sua storia e spiegava a tutte le ragazze tutti gli accorgimenti per prevenire una neoplasia al seno e tutti gli esami a cui sottoporsi per controllare il proprio stato di salute e non rischiare di accorgersi della malattia (quella che le è costata la vita) troppo tardi.

L’intera comunità di Alcamo e varie associazioni con cui ha collaborato nel corso degli ultimi anni, sono in lutto per questa grave perdita, a soli 31 anni. La onlus Amici della Salute ha voluto ricordare così la sua figura, sottolineando come la sua opera di volontariato sia stata importante e non deve essere dispersa con la sua morte:

“Ideatrice e promotrice del progetto Agata nelle scuole secondarie di 2° grado del territorio per la prevenzione del tumore alla mammella”.

Un lavoro da volontaria, per aiutare e informare tutti. Dalla viva voce di una persona che ha passato anni a lottare contro il cancro. Un esempio apprezzato da tutti (e non solo in Sicilia). Un progetto di condivisione di esperienze che aiuterà tante donne a sottoporsi a controlli per cercare di salvaguardare la loro salute.