Il video choc dell’uccisione di Adam Toledo rilasciato dalla polizia di Chicago. Immagini terribili in cui un ragazzino di appena 13 anni, in quel momento disarmato e con le mani in alto viene colpito a morte.

Adam Toledo aveva 13 anni: è stato ucciso da un colpo di pistola che lo ha colpito al petto sparato da un poliziotto. La polizia di Chicago ha rilasciato un video che mostra il momento in cui il ragazzino è stato ferito a morte: stava tenendo le mani in alto

Adam Toledo: il ragazzino ucciso dalla polizia mentre aveva le mani alzate | VIDEO

Il filmato è quello della bodycam del poliziotto e risale al 29 marzo, il giorno in cui Adam Toledo è stato ucciso. Un inseguimento durato pochi secondi (il video integrale è quello di Vimeo, mentre qui sotto un estratto che mostra gli istantidello sparo). “Stop, stop”, urla il poliziotto mentre Adam corre via. Poi si sente dire “Buttala via”, come se il tredicenne avesse una pistola. E infine “le mani, mostra le mani”. Ma quando Adam si ferma, si volta e fa quello che gli è stato chiesto il poliziotto gli spara:

This was actually disturbing to watch, he had his hands up and the officer still shot him🤬#AdamToledo pic.twitter.com/jOvUd8joPN — 🏵Treyvon🏵 (@BeniTreyvon) April 15, 2021



Quello che succede dopo è agghiacciante: il ragazzino si accascia a terra, il poliziotto si avvicina, gli chiede se sta bene, “Where are you shot”, dove sei stato colpito, mentre Adam è inerme, incosciente e coperto di sangue. Il poliziotto alza la felpa del tredicenne, “Just do it” la scritta che aveva sopra e gli continua a chiedere ossessivamente “Where are you shot”, “Stay with me”. Guardare da qui in poi richiede coraggio. Vedere Adam con gli occhi spalancati, la bocca insanguinata e aperta nel tentativo di respirare non è facile. Il poliziotto capisce, mentre avverte i soccorsi, che è stato colpito al petto. Provano a soccorrerlo per alcuni secondi praticandogli il massagio cardiaco. Dal video emerge che Adam non impugnava una pistola quando è stato colpito. E anche che da quando l’agente era sceso dall’auto a quando ha sparato sono passati pochi secondi. Qualcuno dice che Adam facesse parte di una gang, e il poliziotto nel video ha inquadrato una pistola a terra a pochi metri da dove è avvenuto tutto.

Chicago Police have released the body camera footage of the police shooting death of armed teen, Adam Toledo, who was known in gang circles as “Lil’ Homicide” and “Bvby Diablo.” https://t.co/6sv4Rg813v pic.twitter.com/81lwI36ik9 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) April 15, 2021

Ma in quel momento Adam era inerme. Ed era un ragazzino. Faceva parte di una gang? Forse. Ma se neanche un tredicenne ha dei diritti chi allora?