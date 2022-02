Achille Lauro ha trionfato al Festival “Una Voce per San Marino”, guadagnandosi un pass diretto per l’Eurovision Song Contest 2022, che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio. Con la sua Stripper, inedito composto nei mesi precedenti alla sua partecipazione a Sanremo, il cantante romano rappresenterà piccolo stato sul palco della kermesse internazionale.

Lauro ha decisamente sbaragliato la concorrenza, gareggiando con artisti provenienti da tutto il mondo e con colleghi italiani quali Ivana Spagna, Valerio Scanu e Francesco Monte. Sul podio, al secondo posto dopo Lauro, si è classificata la coppia formata da Alessandro Coli (da Sant’Arcangelo) e Burak Yeter, il dj turco autore della canzone di testa de “La casa di carta”, mentre al terzo Aaron Sibley con la sua .

“Io e i miei collaboratori abbiamo lavorato molto per questo. Ora vogliamo portare all’Eurovision tutta l’esperienza che abbiamo maturato in questi anni”, ha dichiarato l’artista in conferenza stampa, dopo la vittoria.

Achille Lauro vince il Festival di San Marino ed è (già) pronto per l’Eurovision

“ Per noi è una grande occasione. Io ho sempre ambito a presentare la mia musica all’estero. Le nostre operazioni sceniche e musicali di questi anni potrebbero essere valorizzate davanti a un pubblico così ampio “. Poi Lauro ha ringraziato San Marino per l’opportunità che gli è stata offerta: “ Ho trovato persone accoglienti e felici che fossimo qui. Sono grato per la possibilità. Spero che gli italiani continuino a sostenermi, abbiamo fatto operazioni più influenti della discografia degli ultimi anni. Cerchiamo di portare qualcosa di diverso, che piaccia oppure no “.

“Una voce per San Marino” era un festival partito in sordina. Poco l’interesse del pubblico per la kermesse e ancora meno le interazioni social. Poi il contest è diventato sempre più ‘chiacchierato’, dai primi meme ai cantanti di Sanremo che hanno cominciato a rilanciare sui social la loro partecipazione al concorso puntando ad un pass diretto per l’Eurovision. Poi la vittoria di Achille Lauro e la valanga di tweet che hanno accompagnato una finale seguitissima.