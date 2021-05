Il figlio di Billy Costacurta dice di essere stato picchiato dai poliziotti

La sua ultima Instagram Stories lo mostra sdraiato su un letto dell’Ospedale di Parma. Poche ore prima aveva denunciato un fatto che – se confermato – sarebbe molto grave. A parlare è Achille Costacurta, figlio di Billy – ex calciatore del Milan e della Nazionale (ora commentatore per Sky Sport) – e di Martina Colombari. Il giovane, 16 anni, ha raccontato di esser stato picchiato da un gruppo di poliziotti e di trovarsi ricoverato presso il nosocomio parmense perché uno dei colpi inferti gli ha perforato il timpano.

Achille Costacurta, figlio di Billy pic.twitter.com/ed893JakVq — Simone Fontana (@simofons) May 12, 2021

Achille Costacurta, figlio di Billy, dice di esser stato picchiato dalla Polizia

“Questo è quello che succede a un ragazzino di 16 anni dalla Polizia di Stato, che la gente elogia tanto. Mi hanno picchiato e per precisare mi di hanno perforato il timpano e mi devo operare. Solo per averli chiamati sbirrazzi. Un bel 100k ce lo facciamo dare questa volta. Basta abuso di potere”. Si nella sua prima Instagram Stories, seguita dalla seconda pubblicata a distanza di qualche ora: “Volevo ringraziare ancora Giovanni e i suoi 4/5 colleghi che mi hanno picchiato. La Polizia di Stato a un ragazzo di 16 anni. Lo prende così e lo picchia, gli fa perforare il timpano. Mi dovrò operare, sono qui in ospedale. Non sto molto bene, grazie mille di tutto”.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane Achille Costacurta avrebbe avuto un alterco con una pattuglia della Polizia di Stato che lo aveva pizzicato in strada dopo le 22, quando il coprifuoco era già iniziato. Da lì sarebbe nato un diverbio e quella colluttazione denunciata (ma che deve essere ancora verificata) con le forze dell’ordine. In altre Instagram Stories (ora non più disponibili), il ragazzo ha mostrato le immagini di una maglia insanguinata e di alcune escoriazioni lungo le braccia.

(foto: da profilo Instagram di Achille Costacurta)