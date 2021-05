“Chiederemo al presidente del Consiglio Mario Draghi di istituire una patente del cibo, che certifichi l’eticità della filiera dei prodotti che poi arrivano sulle tavole degli Italiani”. Il sindacalista e fondatore del movimento “Invisibili in Movimento” Aboubakar Soumahoro urla queste parole da Piazza Montecitorio, dove è arrivato insieme a 250 “invisibili”, che oggi hanno scioperato. Che non sono andati a raccogliere carciofi e asparagi nelle campagne per scendere in piazza a reclamare alcuni loro diritti: “Se così non fosse continueremo con i nostri scioperi nelle campagne, non andremo di nuovo a raccogliere frutta e verdura”. Le richieste di Soumahoro sono precise: 1) Il permesso di soggiorno per emergenza sanitaria; 2) L’iscrizione all’anagrafe; 3) La possibilità di avere un medico di base. Per questo oggi, così numerosi, i braccianti sono arrivati nella Capitale da diverse parti d’Italia. Non sono stati soli però: perché lì sono arrivati anche cittadini, attivisti e delegazioni di altre realtà. Oltre all’associazione italiana sindacati, sotto al Parlamento si son presentati anche i rider, “invisibili” anch’essi. Da lì, dai microfoni montati in piazza, ognuno ha raccontato la sua storia.

L’appello di Aboubakar Soumahoro e lo “sciopero degli Invisibili”

Aboubakar Soumahoro quest’anno ha fondato “Invisibili in Movimento”. Ecco le sue parole sulla manifestazione di oggi: Le braccianti e i braccianti lavorano e vivono in condizioni disumane che non possono più essere tollerate ed accettate. La consapevolezza pubblica e l’indignazione della Comunità – per i turni di lavoro massacranti, le paghe misere e le condizioni di vita dei braccianti – devono tramontare in azioni concrete e risolutive. Ecco perché siamo inesorabilmente giunti al bivio della storia che richiede una netta e chiara presa di posizione. La filiera agricola, dai semi alla forchetta, è comandata da Giganti del Cibo, la GDO, che schiacciano sotto lo stesso rullo compressore le contadini e contadini, le lavoratrici e i lavoratori braccianti, autisti, facchini, magazzinieri, commessi, rider e tutte quelle lavoratrici e quei lavoratori che portano avanti la filiera del Cibo col sudore della fronte.

Oggi il disumanizzante processo di lavoro, con i suoi infortuni e caduti sul lavoro, è quasi equiparabile alla vergognose condizioni socio-lavorative di milioni di persone dell’inizio dello scorso secolo. Oggi, nell’era dell’economia digitale le stesse miserie vengono vissute da milioni di persone, costrette alla precarietà esistenziale e all’invisibilità asfissiante, nell’indifferenza della politica troppo distratta e molto succube del potere economico avido. Oggi è giunta l’ora di parteggiare decidendo da che parte stare: o con la dignità del lavoro o con la dittatura dei giganti del cibo e degli algoritmi.