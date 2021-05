A Trani è stato rubato il furgone degli atleti della nazionale di calcio in carrozzina

Erano pronti per lasciare la Puglia e arrivare a Jesolo per il ritiro. Ora rischiano di non farcela, perché i costi son troppo elevati.

Erano pronti per partire, direzione Jesolo. Gli atleti di calcio per disabili avevano fatto di tutto per riuscire a comprare il furgone e l’attrezzatura per andare in ritiro con la nazionale di Powerchair football, il calcio in carrozzina elettrica. E stamattina, dopo che ieri sera lo avevano caricato e lasciato nel parcheggio della chiesa dei Santi Angeli custodi, l’amara scoperta: qualcuno l’ha rubato. Ha rubato il veicolo, le carrozzine presenti all’interno e tutto il materiale (per un valore complessivo di circa 70mila euro). Ma non solo, insieme a tutto questo, i ladri sino portati via anche i sogni dei giovani atleti, che non vedevano l’ora di lascare la Puglia e arrivare in Veneto, per allenarsi e giocare. Adesso però è partito l’appello per ritrovarlo quel Fiat Ducato, e la presidente di “Oltre sport” si è rivolta ai social e alla stampa per cercare di riportarloa casa. Ha scritto su Facebook Anita Pallara: