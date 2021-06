A Roma una bomba d’acqua allaga le vie della città | VIDEO

Poche ore prima c’era il sole. Poi, tutto d’un tratto -come spesso succede- il cielo si è fatto nero e da lì sono venute giù le secchiate d’acqua. E, si sa, questo a Roma crea un bel po’ di disagi: traffico, sirene, pozzanghere che sembrano laghi e corsi d’acqua con la corrente di un fiume.

Chi era in giro in scooter, e ha avuto la sfortuna di capitare in una di quelle vie in cui i tombini non son riusciti a fare il loro dovere, è dovuto scendere dallo scooter e portare il motorino in salvo a mano. A Corso Francia, che – per chi non conosce la Capitale- è un viale a diverse corsie che collega la zona dopo lo stadio Olimpico a Prati, quasi non è stato possibile transitare.

Ci sono poi alcune strade in cui le auto parcheggiate sono state letteralmente spostate dalla corrente d’acqua.

Corso Francia – Roma ha fatto appena, appena du gocce d’acqua pic.twitter.com/j5bc5a90c4 — Antonella Falace (@Falace_Calling) June 8, 2021

Ma non solo le vetture. Perché si sa che uno dei problemi già difficili da risolvere per il rimpallo costante ta regione è comune, è quello dei rifiuti. Che, ora più che mai, invadono le strade di Roma. E, oggi, oltre a invaderle, galleggiano anche loro nell’acqua piovana.

Ripeto per 15min di pioggia…chiudiamo Roma… pic.twitter.com/UadC2HqKVR — Charles de Batz de Castelmore – Conte d’Artagnan (@conteDartagnan) June 8, 2021

Ovviamente non potevano mancare gli attacchi (sui social e non) alla sindaca di Roma Virginia Raggi. Su cui battute e sfottò non sono mancati. Anche perché lei, quando primo cittadino di Roma era Ignazio Marino, scriveva: “Domani piove, gonfiate i gommoni”. Son passati anni, ma la situazione non è cambiata. E, come scrive un utente su twitter: “Oggi con una barca ti facevi un giro in centro, visitandolo completamente”.