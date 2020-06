A chi verrà fatto il vaccino contro il Coronavirus all’inizio?

Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, in un’intervista rilasciata oggi a Repubblica spiega l’accordo europeo per il vaccino ChAdOx n-CoV-19 e a chi verrà somministrato all’inizio:

Quando sarà disponibile in Italia?

«Anche se in questo momento nessuno può dire al 100 per cento che arriveranno in fondo, se lo faranno potremo avere le prime dosi alla fine di quest’anno».

A chi verrà fatto il vaccino all’inizio?

«Intanto verrà dato al personale sanitario, alle categorie a rischio, per età o patologie, e a militari e forze dell’ordine. Poi piano piano toccherà a gli altri. Andranno organizzati servizi sanitari, centri vaccinali e medici di famiglia, per coprire più rapidamente possibile la popolazione».

E se la ricerca di AstraZeneca fallisce?

«Si perderà un investimento in cui il pubblico e il privato hanno condiviso il rischio. Punteremo sugli altri vaccini, come quelli su cui la Ue sta per investire 2 miliardi del fondo Esi. Per questo abbiamo più candidati».