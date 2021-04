L’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 9 aprile con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 17.221 nuovi contagiati e 427 morti di ieri: articolo in aggiornamento

9 aprile: il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia

I casi positivi di oggi 9 aprile ripartiti regione per regione: “I nuovi casi positivi registrati in Toscana sono 1.309 su 26.094 test di cui 15.031 tamponi molecolari e 11.063 test rapidi effettuati. Il tasso dei nuovi positivi è 5,02% (14,4% sulle prime diagnosi)”. Questo il dato anticipato sui social dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Nello stesso post Giani rileva che “la Toscana è tra le regioni che hanno somministrato più vaccini con AstraZeneca alla fascia di età 70-79. Tra quelle che hanno coperto di più gli over 90, somministreremo con i medici di famiglia il vaccino Pfizer anche a tutti gli over 80 entro le prossime due settimane”. Sono 988 i contagi da coronavirus in Veneto resi noti oggi, 9 aprile, secondo il bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 38 morti. Da ieri, effettuati 36.098 tamponi: l’incidenza è al 2,74%. I ricoverati in totale sono 2.194, con un calo di 74 unità. I pazienti in area non critica sono 1.886 (-61), quelli in terapia intensiva sono 308 (-13). Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 5122 tamponi: 2661 nel percorso nuove diagnosi (di cui 721 nello screening con percorso Antigenico) e 2461 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 17%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 452 (75 in provincia di Macerata, 124 in provincia di Ancona, 96 in provincia di Pesaro-Urbino, 36 in provincia di Fermo, 93 in provincia di Ascoli Piceno e 28 fuori regione). In Basilicata sono 212 i nuovi casi di positivi su un totale di 1.773 tamponi molecolari, e sono 4 i decessi. Invariato il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 179: al San Carlo di Potenza 34 nel reparto di malattie infettive, 33 in pneumologia, 14 in medicina d’urgenza, 3 in terapia intensiva e 18 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 30 nel reparto di malattie infettive, 18 in pneumologia, 22 in medicina interna Covid e 7 in terapia intensiva. Invariato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva (10). Sono 1.309 in più i casi di positività rilevati in Toscana rispetto al bollettino di ieri. In lieve calo il numero di ricoveri in ospedale, ma le vittime sono 33.