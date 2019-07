I 64mila insegnanti che mancano per la scuola a settembre

Ci sono 64mila cattedre vacanti per la scuola a settembre e di queste 16mila appartengono ad insegnanti di sostegno. La denuncia arriva dalla Cgil che ha elaborato i dati del Ministero della Pubblica Istruzione (Miur) ed è riportata oggi da La Stampa in un articolo a firma di Chiara Baldi:

E se il 2 luglio il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti aveva assicurato che «ci saranno 58.627 assunzioni in ruolo, di cui 14.4552 saranno di docenti di sostegno» e garantito che «l’obiettivo è avere tutti gli insegnanti in classe dal primo giorno di scuola», i sindacati raccontano un’altra realtà. «I posti necessari in tutta Italia sono oltre 64 mila e già il Miur conta di assumere poco più di 58 mila persone: la verità però è che non ne copriranno neanche la metà perché le graduatorie non ci sono, quindi serviranno i supplenti. Ma poi – chiosa Sertori – quando pensano di fare queste nomine? Questo ritardo complicherà le nomine di ruolo e supplenze, che si possono fare solo dopo aver sistemato gli assunti». La soluzione non sembra vicina visto che, dopo l’incontro del 24 aprile con le parti sociali, non è ancora stato emanato il decreto attuativo per abilitare all’insegnamento i docenti in servizio per 36 mesi negli ultimi 8 anni.