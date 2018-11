La tecnologia 5G è la nuova generazione per le telecomunicazioni mobili. Il termine sta per «fifth generation», e descrive il nuovo standard per le telecomunicazioni, che sarà molto più veloce e potente dell’attuale 4G. La 5G utilizza una banda wireless a frequenza più alta, chiamata millimeter wave, che consente di trasferire più dati, più rapidamente.

5G: cosa farà la rete veloce del futuro

Il segnale delle millimeter wave però viaggia a distanza minore di quello utilizzato oggi. Questo significa che per attivare il nuovo sistema bisogna rinnovare le infrastrutture, installando anche nelle città un numero maggiore e più ravvicinato di antenne più piccole. La Stampa riepiloga oggi in un’infografica le caratteristiche della nuova rete: maggiore velocità, latenza ridotta risparmio energetico fino all’80%.

E la velocità? Secondo la compagnia americana Verizon, sarà 200 volte più rapida della tecnologia 4G. Altri sono più prudenti, e prevedono una velocità superiore di dieci o tre volte. La International Telecommunication Union ha stabilito che il sistema dovrà avere la capacità di trasmettere 20 gigabyte al secondo. E quando arriva? I primi esperimenti sono già in corso, ad esempio a New York, ma il sistema diventerà attivo nel 2020.

