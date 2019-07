Con un comunicato ufficiale sul suo sito il governo di Malta conclude la querelle sulla nave Mediterranea, arrivata alle quattro di questa mattina al limite delle acque territoriali di Lampedusa. A bordo della barca a vela ci sono 54 persone, tra cui cui 11 donne (tre delle quali incinte) e e 4 bambini. I migranti sono stati salvati ieri pomeriggio all’interno della zona SAR libica.

Come l’Italia prenderà 55 profughi da Malta con il sì di Salvini

Il comunicato recita: «A seguito di contatti tra i governi maltese e italiano, è stato deciso che Malta trasferirà 55 migranti, che sono stati salvati in mare al largo della Tunisia e che sono a bordo della nave Alex, a bordo di una nave delle forze armate di Malta e saranno accolti a Malta. D’altra parte, l’Italia prenderà 55 migranti da Malta». E conclude così: « Questo accordo non pregiudica la situazione in cui questa operazione ha avuto luogo e in cui Malta non ha alcuna responsabilità legale, ma fa parte di un’iniziativa che promuove uno spirito europeo di cooperazione e buona volontà tra Malta e l’Italia».

Poco prima anche il Viminale aveva confermato l'”Accordo totale tra Italia e Malta”. La Valletta, riferivano fonti del Viminale, “è disponibile ad accogliere gli immigrati a bordo della Alex, e Roma ne riceverà altrettanti da Malta per lasciare invariata la pressione dell’accoglienza sull’isola”. Il comunciato aggiungeva: “è sorprendente che Mediterranea affermi che Alex non possa affrontare il viaggio verso Malta, visto che è partita da Licata per arrivare fino in acque Sar libiche”, forse perché dalle nostri parti non si rendono conto della differenza tra una nave con l’equipaggio e una nave con l’equipaggio più 54 persone a bordo. Tutti i lanci di agenzia che riportano l’accordo parlano di “Viminale” e non citano il ministro Salvini per nome e cognome. Sarà perché anche stavolta non ci ha fatto una gran figura?

EDIT: Mediterranea conferma che il trasbordo è cominciato:

Leggi anche: Come Salvini rischia di fare la figura del fesso anche con Alex di Mediterranea