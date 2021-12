5 regali di Natale per gli appassionati di running

Cosa regalare ad un appassionato di running per Natale? Facile! Tutto ciò che può servirgli per andare a correre, a partire da un bel paio di scarpe da running fino ad arrivare agli accessori più recenti per monitorare e archiviare le prestazioni! Per chi non sapesse nulla di running e volesse stupire una persona a cui tiene molto che, invece, ha la corsa nel sangue, ecco 5 regali di Natale che faranno sicuramente colpo!

1. Scarpe da running da donna o da uomo

La prima esigenza di un vero runner è l’utilizzo di scarpe comode, pensate per affrontare la corsa al meglio delle prestazioni. E difatti per quanto riguarda le scarpe da running, troverai delle specifiche tecniche molto precise. Correre senza scarpe adatte è rischioso per la postura, per la colonna vertebrale e per le articolazioni molli.

Difatti l’impatto del piede sul terreno a gran velocità, se non adeguatamente compensato da una suola antishock apposita, può causare molte problematiche articolari. Per le scarpe running da donna, infatti, noterai una suola rialzata, una zona caviglia fasciata ma libera di muovere l’articolazione e una chiusura salda che tenga ben fermo il piede all’interno della calzatura. Questo garantisce il massimo comfort durante la corsa senza rischiare di farsi male.

2. Sotto le scarpe da running ci sono i calzini!

Le scarpe running da donna e quelle da uomo sono per lo più simili con poche sottili differenze riguardo stili, collezioni e colori. Ad un runner non importa molto l’aspetto estetico degli accessori da corsa che, ovviamente, gioca pur sempre il suo ruolo di rilievo. Ciò che conta veramente è dotarsi di strumenti e accessori adatti a migliorare il confort durante la corsa per essere concentrati solo sulle performance. Volendo è possibile combinare un bel paio di scarpe running da donna con un set di calzini da corsa abbinati per fare un regalo top.

3. Abbigliamento sportivo

Al terzo posto tra i regali natalizi da runner non potrà essere che orientato sull’abbigliamento. Puoi scegliere tra kway impermeabili e leggeri, fasce, completini con pantalone e t-shirt e molto altro ancora. Seguendo la logica del runner dopo le scarpe da running ci sarà da pensare ai calzini che non sono affatto banali, anzi, tutt’altro. Per chi corre avere un calzino morbido e assorbente è importante tanto quanto indossare una buona scarpa da running.

4. Wearable device per runner

Il termine wearable device si riferisce agli accessori tech che si indossano e che, in campo sportivo, aiutano a monitorare i valori corporei e quelli delle performance. Si tratta di un settore ricco di accessori all’ultimo grido che permettono di tenere traccia di chilometri percorsi, ampiezza della falcata, calorie bruciate e persino i ritmi in fascia aerobica ed anaerobica dell’allenamento! Sicuramente un device del genere sarà gradito ma è bene controllare la compatibilità con lo smartphone di chi dovrà ricevere il dono, perché quasi tutti richiedono l’utilizzo di un’app da installare per archiviare tutti i dati delle sessioni di allenamento. Scegliendo un accessorio smart come quelli disponibili oggi per i runner sicuramente farai il tuo gran figurone.

5. Bere e reidratarsi durante e dopo la corsa

Infine non può mancare un accessorio per bere, una borraccia pratica che non dia fastidio durante la corsa ma che si rivela di fondamentale importanza dopo aver perso tanti liquidi e Sali minerali. Ci sono borracce e cinte per accessori da corsa perfetti per portare con sé tutto l’occorrente avendo le mani sgombre durante l’attività che sicuramente potranno piacere alla persona cara a cui vogliamo fare un regalo.

